Pościg i zderzenie z radiowozem. Kierowca w szpitalu

Pościg i zderzenie z radiowozem w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

W sobotę rano stołeczni policjanci prowadzili pościg za kierowcą citroena. Zaczęło się od tego, że mężczyzna korzystał z telefonu komórkowego. Mężczyznę udało się zatrzymać przy moście Grota-Roweckiego, gdzie kierujący zderzył się z radiowozem. 20-latek trafił do szpitala.

"Dzisiaj około godziny 8:00 przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie policjanci z warszawskiej drogówki podjęli interwencję wobec mężczyzny kierującego citroenem, który podczas jazdy korzystał z telefonu komórkowego" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji na portalu X.

Kontynuował ucieczkę pieszo

Jak czytamy dalej, kierujący nie zatrzymał się do kontroli, nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, podejmując próbę ucieczki. "Policjanci podjęli za nim pościg. Na Wisłostradzie przy Moście Grota 20-latek doprowadził do zdarzenia drogowego z radiowozem. Mężczyzna dalej kontynuował ucieczkę pieszo. Został zatrzymany. Jak się okazało, nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. W przeszłości był notowany za przestępstwa narkotykowe" - poinformowała policja. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Czynności są w toku.