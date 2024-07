Skrytki z narkotykami, osiem osób zatrzymanych

Policjantka dodała, że później na miejsce ściągnięto policyjnego przewodnika z psem, który pod tym samym adresem znalazł kolejne porcje narkotyków. Ustalono, że są to marihuana, mefedron, amfetamina i heroina.

Zarzuty i areszt

Zatrzymani zostali przewiezieni do Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Spośród ośmiu osób trzy usłyszały już zarzuty. - 32-letni obywatel Ukrainy i 39-latka usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi im kara do trzech lat pozbawienia wolności - podała Onyszko.