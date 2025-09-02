Rusza modernizacja ośrodka sportowego Namysłowska

Kaznowska przekazała też, że jest to możliwe gdyż miejscy radni przeznaczyli na realizację pierwszego etapu modernizacji 66,5 mln zł.
Pierwszy etap obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku pływalni, budowę nowego obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą (miejsca postojowe, tereny zieleni, dojścia, dojazdy, mała architektura), budowę Miejsca Aktywności Sportów Miejskich – przestrzeni z urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi oraz strefą food-trucków.
W budynku pływalni krytej oprócz jego podstawowej funkcji (baseny sportowe i rekreacyjne, zjeżdżalnie oraz trybuny dla publiczności) pojawi się strefa z saunami, z zewnętrznym ogrodem saunowym oraz ogólnodostępna restauracja.
Na Namysłowskiej działa kryta pływalnia z dwiema nieckami – sportową i rekreacyjną.
Autorka/Autor: pop
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Renata Kaznowska - wiceprezydent Warszawy/facebook