Praga Północ

Rusza modernizacja ośrodka Namysłowska. Prace rozpoczną się w tym roku, potrwają trzy lata

Rusza modernizacja ośrodka sportowego Namysłowska
Rusza modernizacja ośrodka sportowego Namysłowska
Źródło: Renata Kaznowska - wiceprezydent Warszawy/facebook
Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska poinformowała na portalu społecznościowym, że rusza modernizacja ośrodka sportowego Namysłowska. Roboty budowlane rozpoczną się w IV kwartale tego roku, a zakończą na początku roku 2028.

Kaznowska przekazała też, że jest to możliwe gdyż miejscy radni przeznaczyli na realizację pierwszego etapu modernizacji 66,5 mln zł.

Pierwszy etap obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku pływalni, budowę nowego obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą (miejsca postojowe, tereny zieleni, dojścia, dojazdy, mała architektura), budowę Miejsca Aktywności Sportów Miejskich – przestrzeni z urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi oraz strefą food-trucków.

W budynku pływalni krytej oprócz jego podstawowej funkcji (baseny sportowe i rekreacyjne, zjeżdżalnie oraz trybuny dla publiczności) pojawi się strefa z saunami, z zewnętrznym ogrodem saunowym oraz ogólnodostępna restauracja.

Na Namysłowskiej działa kryta pływalnia z dwiema nieckami – sportową i rekreacyjną.

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Renata Kaznowska - wiceprezydent Warszawy/facebook

TAGI:
Sport i rekreacja w WarszawieInwestycje w Warszawie
