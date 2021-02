Postrzelony mężczyzna na Pradze Północ. "Przedstawił policjantom kilka wersji"

Strzelał do znajomego z wiatrówki 14.01| Policjanci zatrzymali 33-latka, który ostrzelał z wiatrówki drzwi do mieszkania oraz postrzelił z niej swojego znajomego. Dzięki szybkiej interwencji policyjnych wywiadowców 33-latek został doprowadzony do policyjnej celi, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za uszkodzenie mienia grozi 5 lat pozbawienia wolności za uszkodzenie ciała do lat dwóch. KMP Gdańsk