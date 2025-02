Policjanci weszli do lokalu z automatami do gier hazardowych Źródło: Policja Praga Północ

Policjanci siłowo, przy użyciu łomu i młota, weszli do jednego z lokali na Pradze Północ. Znaleźli tam automaty do nielegalnych gier hazardowych, a także między innymi dokumenty i broń gazową.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją oraz Wydziału Operacyjno - Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI weszli do wytypowanego wcześniej lokalu na terenie Pragi Północ, gdzie miały znajdować się nielegalne automaty do gier hazardowych. Tam również miały być ukryte dokumenty będące przedmiotem innego toczącego się postępowania.

Siłowe wejście

- Policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. W środku znaleźli pięć nielegalnych automatów do gier hazardowych, cztery z nich były uruchomione. Operacyjni wezwali na miejsce funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, by ci wykonali dalsze czynności związane z ich zabezpieczeniem - przekazuje w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej policji.

Siłowe wejście do lokalu na Pradze Północ Siłowe wejście do lokalu na Pradze Północ Źródło: Policja Praga Północ W lokalu było pięć automatów, cztery były włączone Źródło: Policja Praga Północ Policjanci wezwali też KAS Źródło: Policja Praga Północ W lokalu były automaty do nielegalnych gier Źródło: Policja Praga Północ W lokalu policjanci zabezpieczyli m.in. dokumenty Źródło: Policja Praga Północ

Dokładnie przeszukali wszystkie pomieszczenia. Znaleźli polskie oraz zagraniczne dokumenty tożsamości, prawa jazdy z danymi różnych osób, również te skradzione, a także nośniki danych, telefony, dokumentację bankową, karty płatnicze, odręczne notatki i broń gazową, mogące stanowić ważny dowód w innym toczącym się postępowaniu.

To nie była ostatnia taka akcja. - Policjanci planują kolejne kontrole - dodaje nadkom. Paulina Onyszko.

Akcja na Modlińskiej

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI wraz z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego niedawno zlikwidowali inny lokal, znajduje się przy ulicy Modlińskiej na terenie Białołęki. Tam też weszli siłowo.

W lokalu znajdowało się pięć automatów do gier hazardowych. Wszystkie zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego i będą przedmiotem postępowania prowadzonego przez ten urząd.

Akcja na Modlińskiej Źródło: Policja Praga Północ

Hazard panoszy się na Pradze Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl