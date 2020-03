Blok operacyjny w Szpitalu Praskim wyłączony. "Czterech pracowników i dwóch pacjentów z koronawirusem"

- Od piątku główny blok operacyjny w Szpitalu Praskim został wyłączony, a wszystkie planowane wcześniej zabiegi są odwołane ze względu na brak krwi. Oddelegowana karetka wozi pacjentów do innych szpitali - przekazała rzeczniczka ratusza.

Pierwszą informację o zamkniętym bloku operacyjnym dostaliśmy na Kontakt24. Szpital Praski podlega ratuszowi. Zapytaliśmy rzeczniczkę o sytuację placówki. - Blok operacyjny został wyłączony z użytkowania w piątek 27 marca, w związku z wykryciem koronawirusa u czterech pracowników szpitala i u dwóch pacjentów - potwierdziła Karolina Gałecka. I dodała: - Przez weekend blok przeszedł dekontaminację. W tym czasie pacjenci, którzy pilnie potrzebują operacji, są przewożeni specjalną karetką klasy S do Szpitala Grochowskiego, Szpitala na Solcu i Szpitala Bielańskiego.

Blok najwcześniej 3 kwietnia

Jak zaznaczyła Gałecka, pierwsza próba uruchomienia bloku miała nastąpić we wtorek o godzinie 8. - Szpital potwierdził, że blok jest już gotowy po dezynfekcji, ale nie zostanie uruchomiony ze względu na kwarantannę 16 pracowników. Z tego względu jego przywrócenie może nastąpić najwcześniej 3 kwietnia. Dyrekcja szpitala wysłała we wtorek pismo w tej sprawie do wojewody - powiedziała nam przed południem. Pozostałe oddziały takie, jak ginekologiczno-położniczy, toksygologiczny czy internistyczny również funkcjonują. - Wstrzymane są jednak wszystkie planowane zabiegi ze względu na brak krwi - mówiła dalej rzeczniczka.