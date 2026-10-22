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Okolice

Młoda wilczyca zginęła na drodze. Apel Kampinoskiego Parku Narodowego

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Wilk zginął na drodze wojewódzkiej numer 580 w Zaborowie
Młode wilki z bliska
Źródło wideo: Kontakt24 / Leśny Kawaler
Źródło zdj. gł.: Adam Olszewski
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Kampinoski Park Narodowy poinformował o kolejnym przypadku potrącenia wilka. Tym razem na drodze wojewódzkiej numer 580 w Zaborowie (Mazowieckie) zginęła młoda wilczyca. To już siódmy odnotowany w ostatnich miesiącach przypadek śmierci tego drapieżnika w okolicy.

Zgłoszenie o martwym wilku wpłynęło do pracowników Kampinosu w środę rano. Zwierzę leżało w Zaborowie, na odcinku miedzy rondem a stawami.

"​Na miejscu potwierdzono, że była to młoda samica, która zginęła w wyniku kolizji z samochodem. Zwierzę zostało zabezpieczone i zabrane z miejsca zdarzenia. Jest to już siódmy odnotowany przypadek kolizji z udziałem wilka na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny" - przekazał KPN w komunikacie na Facebooku.

Jak wymieniono, dwa wcześniejsze zdarzenia miały miejsce na: drodze wojewódzkiej numer 580, trzy na drodze wojewódzkiej numer 579, a jedno na drodze ekspresowej S7 w rejonie Czosnowa.

Wilk zginął na drodze wojewódzkiej numer 580 w Zaborowie
Wilk zginął na drodze wojewódzkiej numer 580 w Zaborowie
Źródło zdjęcia: Adam Olszewski

Jeden wilk przeżył i osiedlił się w innym województwie

"​Spośród wszystkich odnotowanych kolizji sześć zakończyło się śmiercią zwierzęcia, a jeden osobnik przeżył. Był to samiec znany jako 'Kampinos', który po rekonwalescencji opuścił ten obszar i osiedlił się w województwie dolnośląskim. Wśród poszkodowanych wilków były cztery samce i trzy samice, przy czym w przypadkach śmiertelnych ginęły po trzy osobniki każdej płci" - czytamy dalej.

Pracownicy KPN przekazali, że wszystkie dotychczasowe zdarzenia miały miejsce w okresie jesienno-zimowym - od drugiego października ub. roku do 30 marca. "Październik to czas jesienny, a o poranku i po zmierzchu nad drogami często unosi się gęsta mgła. Młoda wilczyca przemieszczała się zapewne wraz z resztą swojej grupy rodzinnej. W miarę skracania się dnia i intensyfikacji migracji zwierząt drapieżniki częściej pokonują ruchliwe drogi, co znacząco zwiększa ryzyko potrąceń" - wyjaśnili.

Bezpiecznie dotrzeć do celu

Giną nie tylko wilki. ​ "Oprócz młodej wilczycy pod kołami pojazdów zginęły tylko dziś rano także borsuk, kuna leśna oraz jeż" - podano. I zaapelowano do kierowców: "​Wsiadając do samochodu, dążymy po prostu do tego, by bezpiecznie dotrzeć do celu. Warto zadać sobie pytanie: jak wiele zależy od naszej uwagi na drodze, byśmy zarówno my, jak i inni mieszkańcy tych terenów, mogli cało i spokojnie dokończyć swoją podróż".

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WilkWypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
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