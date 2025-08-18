Pożar bloku w Ząbkach Źródło: TVN24

W pożarze bloku przy ulicy Powstańców w Ząbkach, do którego doszło 3 lipca, ogień zabrał dach nad głową ponad 500 osobom. Spaliło się poddasze i górne kondygnacje bloku, pozostałe mieszkania zostały zalane. W sumie zniszczonych zostało ponad 200 lokali. Nadzór budowlany podjął decyzję o wyłączeniu budynku z użytkowania. Trwają prace nad ekspertyzą dotyczącą jego stanu po pożarze.

10 tysięcy złotych dotacji

Urząd Miasta Ząbki poinformował, że poszkodowani w pożarze właściciele mieszkań mogą ubiegać się o pomoc finansową. - Od poniedziałku 18 sierpnia możecie Państwo składać w Ośrodku Pomocy Społecznej wnioski o dotację celową w kwocie 10 tysięcy złotych - powiedziała burmistrzyni Ząbek Małgorzata Zyśk w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Wyjaśniła, że kwota będzie wypłacana w miesięcznych ratach o wysokości dwóch tysięcy złotych jako dopłata do mieszkania. Można ją wykorzystać na utrzymanie lokalu, jego remont czy na zakup niezbędnych artykułów. - Na ową dotację złożyły się przede wszystkim województwo mazowieckie, powiat wołomiński, sąsiednie gminy, miasto Ząbki, Metropolia Warszawa i PKO BP - wyliczyła burmistrzyni.

Dalsze środki na pomoc dla pogorzelców będą także zbierane podczas pikników oraz turniejów charytatywnych planowanych na sierpień (30 i 31) oraz wrzesień (12, 13 i 14).

Jak uzyskać pomoc?

Urzędnicy wyjaśniają w komunikacie, że uprawnieni do otrzymania pomocy są właściciele poszczególnych lokali. Do wniosku muszą oni dołączyć potwierdzenie własności mieszkania oraz zaświadczenie odpowiednich służb (policji lub straży pożarnej) o lipcowym zdarzeniu.

Jak zaznaczają, podstawą do udzielenia pomocy, niezależnie od posiadanego dochodu, będą wywiad środowiskowy oraz załączenie wskazanych dokumentów.

Wnioski należy składać w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Powstańców 2c w Ząbkach.

Wielki pożar bloku w Ząbkach

3 lipca po godzinie 19 zapaliło się poddasze w jednym z budynków na osiedlu przy ul. Powstańców w Ząbkach. Ogień objął trzy połączone ze sobą skrzydła. Strażacy, którzy przeszukali wszystkie pomieszczenia, nie znaleźli ofiar, nie ucierpiały także zwierzęta. Trzy osoby, które były na zewnątrz obiektu, doznały bardzo lekkich urazów, nikt nie trafił do szpitala. Poszkodowanych zostało też trzech ratowników, w tym dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Pożar strawił cały dach obiektu w kształcie litery "U", spłonęły też wszystkie lokale mieszkalne na czwartej kondygnacji. Pozostałe mieszkania, według strażaków, również są zniszczone przez zalanie albo przez przedostanie się do nich ognia. Ogień przedostał się nawet do kondygnacji piwnicznej, gdzie znajdował się parking.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga 4 lipca wszczęła śledztwo w sprawie pożaru budynku w Ząbkach. Śledczy zajęli się przesłuchaniami świadków, przeprowadzili także oględziny budynku, również z udziałem skanera 3D.

Jak przekazała nam w poniedziałek prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, śledczy kończą gromadzenie materiałów, które zostaną przekazane biegłemu z zakresu pożarnictwa. Jego zadaniem będzie ustalenie przyczyny pożaru oraz rozmiaru szkód.

