Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Miesiąc wakacji i ponad 700 wypadków na hulajnogach. Aż 422 z udziałem dzieci

Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Dzieci giną na hulajnogach. Jak temu zapobiec?
Źródło: Uwaga TVN
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego przygotowało podsumowanie pierwszej połowy wakacji pod kątem wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Z zebranych danych wynika, że większość zdarzeń dotyczyła osób w przedziale 10-19 lat.

"Wypadek może zdarzyć się każdemu – nawet na krótkim dystansie, przy niskiej prędkości i na znanej trasie. Uderzenie głową o twardą powierzchnię może skutkować ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym, a nawet śmiercią" - przestrzega CMRM. I podkreśla: "Kask nie ogranicza wolności – daje szansę na dalsze zdrowie i życie w razie wypadku".

Liczba zdarzeń z udziałem hulajnóg

Z udostępnionych danych wynika, że dyżurni CMRM przeanalizowali wypadki i kolizje od 27 czerwca - 28 lipca 2025 roku. Analizie poddano wszystkie zdarzenia z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych.

"756 - Liczba zdarzeń z udziałem hulajnóg

422 - Liczba zdarzeń z udziałem dzieci

334 - Liczba zdarzeń z udziałem dorosłych" - podano.

Ratownicy podali też przedział wiekowy osób uczestniczących w wypadkach z udziałem UTO i ich udział w procentach.

Wynika z nich, że dotyczy to najczęściej osób w wieku 10-19 lat - 51,20 procent. Najrzadziej w takich wypadkach biorą udział osoby starsze w wieku 90-89 lat i stanowią zaledwie 0,30 procenta.

Podział wiekowy uczestników zdarzeń z udziałem UTO
Podział wiekowy uczestników zdarzeń z udziałem UTO
Źródło: kcmrm.pl

Wypadki z UTO najczęściej w większych miastach

Najczęściej do wypadków z UTO dochodzi w większych miastach, liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców - 492 wypadki. W mniejszych miejscowościach, liczących do 10 tysięcy mieszkańców, były to 264 wypadki.

Ratownicy wyliczyli też, że w 597 przypadkach pacjentom udzielono pomocy i przewieziono na SOR, do izby przyjęć lub centrum urazowego. 74 poszkodowanych nie wyraziło zgody na udzielenie pomocy. 64 pacjentów pozostało na miejscu zdarzenia. 19 osób zabrano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Raz nie zastano osoby ba miejscu zdarzenia i raz nie wskazano miejsca jej przebywania.

W Warszawie, jak i na całym Mazowszu coraz częściej dochodzi do wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg. Jak podawali medycy, od początku lipca w stolicy i ościennych powiatach doszło do 76 wypadków z udziałem rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Z kolei od stycznia do maja było ich 162. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
jazda na hulajnoga elektryczna
Tylko w lipcu 76 wypadków rowerzystów i użytkowników hulajnóg
Śródmieście
Policjanci ukarali użytkowników hulajnóg za wykroczenia
13-latek wyprzedzał tira, 15-latka wjechała w mur. Lekarz o "jeźdźcach hulajnóg"
Ochota
Policja interweniowała wobec mężczyzn jeżdżących na hulajnogach (zdjęcie ilustracyjne)
Na hulajnogach i rowerach "dochodzi do gigantycznych urazów"
Ochota

Medycy zaapelowali o korzystanie z kasków ochronnych, ochraniaczy na kolana i łokcie oraz o traktowanie ścieżek rowerowych w miastach jak szlaków rekreacyjnych, a nie wyczynowych.

"Pamiętajcie, że prawidłowo założony kask pochłania do 70 proc. energii kinetycznej uderzenia" - dodali.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
WypadkiHulajnogiWypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Muzeum Sztuki Nowoczesnej z szansą na prestiżową nagrodę
Śródmieście
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Ułożyli 70 płyt. Marszałkowską karetki będą mogły jeździć po torowisku
Śródmieście
Kierowca przekroczył prędkość i był pijany
Jechał za szybko. Stracił prawo jazdy i samochód
Pożar na budowie basenu w Otwocku
Płonął dach na budowie basenu
Okolice
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Usiadł na tylnym fotelu w aucie i twierdził, że nie jest kierowcą
Okolice
Salon zajmuje się sprzedażą naturalnych włosów
Ukradł 50 kilogramów włosów, są warte 800 tysięcy złotych
Klaudia Kamieniarz
W weekend remont Pułkowej (zdj. ilustracyjne)
Weekend z utrudnieniami na Pułkowej
Bielany
Policjanci znaleźli części kradzionych w Holandii aut
Demontował auta skradzione w Holandii
Okolice
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Przygotowania do wielkiej defilady, będzie próba generalna
Śródmieście
Jeden z zatrzymanych w czasie akcji
60 tomów akt, 26 oskarżonych
Okolice
Znalazcy grożą teraz trzy lata więzienia
Podrzucił właścicielce znaleziony portfel, ale coś zostawił dla siebie
Okolice
Zwolennicy prezydenta Karola Nawrockiego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie PAP/Piotr Nowak
Prezydent wyszedł do swoich zwolenników. "Emocje tu buzowały"
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Ciechanowie przy ul. Śląskiej
Dwa zarzuty i areszt po postrzeleniu mężczyzny. W tle konflikt dwóch rodzin
Okolice
Rowerzysta wjechał wprost pod koła auta (zdjęcie ilustracyjne)
Zobaczyli "lecący rower", na jezdni leżał mężczyzna z rozbitą głową
Ochota
Na miejsce wypadku zadysponowano LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Kombajn przygniótł mężczyznę do przyczepy
Okolice
Manifestacja zwolenników Karola Nawrockiego
Program, zmiany w ruchu i utrudnienia
Śródmieście
Interwencja straży miejskiej na Starym Mieście
Stracił przytomność przed barem. "Pomieszał alkohol z dopalaczami"
Śródmieście
sklep lodowka napoje shutterstock_1686913495
Znana polska marka znika. Wyprzedaż majątku
Policjanci zatrzymali mężczyznę w sprawie eksplozji mercedesa
Eksplozja auta. 21 zarzutów dla podejrzanego
Okolice
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty za atak na ratownika. Pacjent miał go kopnąć i uderzyć
Okolice
Podejrzany o uszkodzenie mienia został zatrzymany
Zawód miłosny skłonił go do wybicia okna. Miał też grozić rodzinie wybranki
Okolice
Przystanek kolejowy Warszawa Śródmieście
Awaria prądu na stacji Warszawa Śródmieście. Pociągi ją omijały
Śródmieście
Marsz Pamięci na Woli
Marsz Pamięci w rocznicę rzezi Woli
Wola
Drogowcy zakończyli prace na wschodniej jezdni Wisłostrady
Obie jezdnie Wisłostrady otwarte. Utrudnienia powrócą po defiladzie
Śródmieście
Wizualizacje trasy tramwajowej na Gocław
Trasa tramwajowa na Gocław. "Zielone światło" dla umowy z projektantem
Praga Południe
Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie
Znaleźli fundamenty niezidentyfikowanego dotąd budynku. Mają hipotezę
Wilanów
Protest w sprawie ustawy o asystencji osobistej
"Nie macie prawa odkładać naszego życia na później"
Śródmieście
Koncert Iron Maiden na Narodowym
Dostał drgawek podczas koncertu i stracił przytomność
Praga Południe
Stadion Narodowy
Kendrick Lamar, 50 Cent i Max Korzh. Trzy wieczory na Narodowym
Praga Południe
Akcja ratunkowa przy stacji metra Centrum
"Spadł z muru i przestał oddychać". Dramatyczna walka o życie
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki