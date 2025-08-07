Miesiąc wakacji i ponad 700 wypadków na hulajnogach. Aż 422 z udziałem dzieci

Dzieci giną na hulajnogach. Jak temu zapobiec? Źródło: Uwaga TVN

"Wypadek może zdarzyć się każdemu – nawet na krótkim dystansie, przy niskiej prędkości i na znanej trasie. Uderzenie głową o twardą powierzchnię może skutkować ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym, a nawet śmiercią" - przestrzega CMRM. I podkreśla: "Kask nie ogranicza wolności – daje szansę na dalsze zdrowie i życie w razie wypadku".

Liczba zdarzeń z udziałem hulajnóg

Z udostępnionych danych wynika, że dyżurni CMRM przeanalizowali wypadki i kolizje od 27 czerwca - 28 lipca 2025 roku. Analizie poddano wszystkie zdarzenia z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych.

"756 - Liczba zdarzeń z udziałem hulajnóg

422 - Liczba zdarzeń z udziałem dzieci

334 - Liczba zdarzeń z udziałem dorosłych" - podano.

Ratownicy podali też przedział wiekowy osób uczestniczących w wypadkach z udziałem UTO i ich udział w procentach.

Wynika z nich, że dotyczy to najczęściej osób w wieku 10-19 lat - 51,20 procent. Najrzadziej w takich wypadkach biorą udział osoby starsze w wieku 90-89 lat i stanowią zaledwie 0,30 procenta.

Podział wiekowy uczestników zdarzeń z udziałem UTO Źródło: kcmrm.pl

Wypadki z UTO najczęściej w większych miastach

Najczęściej do wypadków z UTO dochodzi w większych miastach, liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców - 492 wypadki. W mniejszych miejscowościach, liczących do 10 tysięcy mieszkańców, były to 264 wypadki.

Ratownicy wyliczyli też, że w 597 przypadkach pacjentom udzielono pomocy i przewieziono na SOR, do izby przyjęć lub centrum urazowego. 74 poszkodowanych nie wyraziło zgody na udzielenie pomocy. 64 pacjentów pozostało na miejscu zdarzenia. 19 osób zabrano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Raz nie zastano osoby ba miejscu zdarzenia i raz nie wskazano miejsca jej przebywania.

W Warszawie, jak i na całym Mazowszu coraz częściej dochodzi do wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg. Jak podawali medycy, od początku lipca w stolicy i ościennych powiatach doszło do 76 wypadków z udziałem rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Z kolei od stycznia do maja było ich 162.

Medycy zaapelowali o korzystanie z kasków ochronnych, ochraniaczy na kolana i łokcie oraz o traktowanie ścieżek rowerowych w miastach jak szlaków rekreacyjnych, a nie wyczynowych.

"Pamiętajcie, że prawidłowo założony kask pochłania do 70 proc. energii kinetycznej uderzenia" - dodali.