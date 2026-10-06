Okolice 22-latek driftował na oczach policjantów. Auto odjechało na lawecie Oprac. Alicja Glinianowicz |

Od 30 marca za driftowanie grozić będzie przynajmniej 1,5 tys. zł mandatu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

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Do zdarzenia doszło w niedzielę na drodze dojazdowej do trasy S8 w rejonie Karpina. Na ulicy Firmowej funkcjonariusze drogówki z Wołomina zauważyli nadjeżdżające z przeciwnego kierunku osobowe BMW. "Kierowca celowo wprowadził samochód w poślizg" - podała asp. szt. Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Zatrzymane prawo jazdy

Kierowca został zatrzymany do kontroli. Za kierownicą siedział 22-letni mieszkaniec Warszawy. Za wprowadzenie pojazdu w poślizg został ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych. Nałożono na niego 10 punktów karnych, stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Na tym jednak problemy mieszkańca stolicy się nie skończyły. Mundurowi wytknęli też usterki w aucie. "Kierowca otrzymał kolejny mandat, tym razem w wysokości 1000 złotych, a policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i wydali zakaz dalszej jazdy" - dodała policjantka.

Policja ukarała 22-latka, który driftował Kierowca otrzymał słony rachunek za drift Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie Kierowca otrzymał słony rachunek za drift Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie Kierowca otrzymał słony rachunek za drift Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie Kierowca otrzymał słony rachunek za drift Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Odjechał lawetą

22-latek wezwał pomoc drogową i samochód odjechał z miejsca interwencji na lawecie.