Okolice Ciężarówka przewróciła się na autostradzie. Ruch został przywrócony Oprac. Dariusz Gałązka |

Ciężarówka pełna towaru leży na autostradzie - relacja reportera tvnwarszawa.pl Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek w pobliżu węzła Wiskitki na jezdni w kierunku Łodzi. Ciężarówka z naczepą przewróciła się na bok. Leżała wzdłuż prawego pasa autostrady.

O utrudnieniach w ruchu ostrzegała żyrardowska policja.

"Na autostradzie A2 419 km kierunek Łódź doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Przewrócony samochód ciężarowy (TIR) blokuje jezdnię. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu" - poinformowała w czwartek nocy Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie.

Kierowca w szpitalu, korek na autostradzie

W piątek około godziny 10 młodsza aspirant Monika Michalczyk poinformowała, że kierowca ciężarówki został przewieziony do szpitala. - Obecnie TIR leży na boku. Zablokowany jest jeden pas autostrady, drugi jest drożny. Czekamy na pojazd, do którego zostanie przeładowany towar. Potem służby będą mogły postawić TIR-a na koła i odholować - powiedziała policjantka.

Ciężarówka przewróciła się na autostradzie A2 Ciężarówka przewróciła się na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Ciężarówka przewróciła się na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Ciężarówka przewróciła się na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Ciężarówka przewróciła się na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Obecny na miejscu reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk przekazał, że TIR przewoził drewniane elementy.

- W związku z blokadą jednego pasa na A2 w kierunku Łodzi stworzył się korek, który sięga około pięciu kilometrów. Kierowcy podróżujący tą trasą tracą w nim blisko pół godziny - poinformował nasz reporter.

Około godziny 12.30 na miejsce przyjechał pojazd zastępczy, do którego przeładowywany był towar z wywróconej ciężarówki. Początkowo autostrada A2 w kierunku Łodzi była zablokowana. Policja kierowała kierowców na objazdy przez węzeł Wiskitki.

Po południu, według map Google korek na trasie A2 miał około 10 kilometrów. Utrudnienia występowały też na drodze krajowej numer 50, przebiegającej zaraz przy autostradzie.

- Samochód ciężarowy jest już postawiony na koła, został z niego wyciągnięty cały towar. Jest on teraz przenoszony z drogi do samochodu zastępczego - podała po godzinie 17 młodsza aspirant Monika Michalczyk.

Przejezdny był wówczas jeden pas ruchu trasy A2.

W piątek po godz. 20, żyrardowska policja poinformowała, że ruch na drodze krajowej nr 50 oraz autostradzie A2 został przywrócony.

Zdarzenie drogowe, A2 w kierunku Łodzi Zdarzenie drogowe, A2 w kierunku Łodzi Źródło: Kontakt24 / Kamil Zdarzenie drogowe, A2 w kierunku Łodzi Źródło: Kontakt24 / Kamil Zdarzenie drogowe, A2 w kierunku Łodzi Źródło: Kontakt24 / Kamil Zdarzenie drogowe, A2 w kierunku Łodzi Źródło: Kontakt24 / Kamil