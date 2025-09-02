Przekraczanie linii podwójnej ciągłej w Wilczej Górze Źródło: KPP Piaseczno

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest jednym z narzędzi, które umożliwia współpracę mieszkańców i służb na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Dzięki tej platformie można wskazywać miejsca, w których dochodzi do łamania prawa. Najczęściej zgłaszanym problemem jest przekraczanie dozwolonej prędkości. Jednym z punktów, które zostały oznaczone na mapie była ulica Żwirowa w Wilczej Górze.

Zignorowały podwójną ciągłą

- We wskazany rejon skierowany został funkcjonariusz piaseczyńskiej "drogówki". Mundurowy nie musiał długo czekać, by przekonać się o słuszności zgłoszeń. W pewnym momencie zauważył najpierw mazdę, a po chwili opla, których kierujący postanowili wyprzedzić jadący autobus, nie stosując się tym samym do znaku P-4 "linia podwójna ciągła". Funkcjonariusz natychmiast zareagował i zatrzymał oba auta do kontroli drogowej - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Jednym autem kierowała 47-latka, drugim 51-letnia kierująca, które swoje zachowanie tłumaczyły pośpiechem. - Kobiety zostały ukarane mandatami karnymi w wysokości 200 złotych, a na ich konta trafiło po pięć punktów karnych. Usłyszały również reprymendę, że bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od codziennych wyborów każdego uczestnika ruchu, a lekkomyślność czy brawura mogą prowadzić do dramatycznych konsekwencji - przekazała podkomisarz Gąsowska.

Współpraca z lokalną społecznością

Policjantka wskazała również, że takie sytuacje jasno pokazują, że sygnały mieszkańców nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa nie są przypadkowe, a współpraca z lokalną społecznością przynosi efekty.

- Pamiętajmy, że wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych oraz o ograniczonej widoczności, to nie tylko wykroczenie, ale realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób. Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien pamiętać, że kilka minut spóźnienia nigdy nie jest warte ryzyka - podkreśliła policjantka.