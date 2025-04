Kolejarze wybrali wariant trasy, samorządowcy protestują

Legionowo, skrzyżowanie Podgórnej i Narciarskiej - tutaj ma zaczynać się tunel o długości kilku kilometrów Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Kolejarze planują rozbudowę linii kolejowej ze stolicy w kierunku Nasielska. Celem jest zwiększenie przepustowości na mocno obciążonej trasie do Gdańska i Olsztyna. Spółka PKP PLK wybrała wariant korytarza, którym miałyby zostać poprowadzone tory. Na zdjęciach z drona pokazujemy przebieg planowanej trasy.

Kluczowe fakty: Spółka PKP PLK wybrała do dalszej analizy wariant nowej trasy w ramach projektu "Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)".

Wybrany korytarz zakłada poprowadzenie torów w tunelu pod Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także przez coraz gęściej zaludnione tereny gminy Wieliszew.

Wójt gminy Paweł Kownacki podkreśla, że na inwestycji ucierpią nie tylko mieszkańcy, ale również cenne przyrodniczo tereny.

Umowę na opracowanie studium wykonalności na rozbudowę linii kolejowej w kierunku Legionowa i Nasielska spółka PKP PLK podpisała w lipcu 2020 roku. Przygotowująca studium firma Databout wyrysowała siedem korytarzy, w których mogłaby przebiegać nowa linia. Spośród nich wybrano dwa, dla których zostały przygotowane szczegółowe analizy techniczne. Na materiałach przedłożonych w konsultacjach wybrane warianty oznaczono numerami 4 (jasnoniebieski) i 6 (zielony).

Zgodnie z założeniami projektu parametry techniczne projektowanego odcinka linii kolejowej mają być dostosowane do kategorii linii magistralnej, dwutorowej, zelektryfikowanej, pozwalającej na przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 250 km/h.

Kolejarze wybrali

Anna Znajewska-Pawluk z biura prasowego PKP PLK przekazała nam, że ostatecznie kolejarze wybrali korytarz numer cztery w dwóch wariantach realizacyjnych.

Korytarz czwarty zakłada przebieg od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej numer 9. Następnie przed wejściem do Legionowa zakłada odgałęzienie w kierunku wschodnim i przejście tunelem pod Centrum Szkolenia Policji. Dalej już w poziomie terenu linia przechodziłaby w kierunku północno-zachodnim pomiędzy Olszewnicą Starą i Kałuszynem, a potem przez Kikoły oraz wschodnią część Psucina i Studzianek, przechodząc po zachodniej stronie stacji Nasielsk. Włączenie w linię numer 9 nastąpiłoby w okolicy przystanku Kątne.

Korytarze przebiegu nowej linii kolejowej Źródło: databout.pl/konsultacjespoleczne

- Warianty zakładają rozbudowę układu torowego do czterech torów na odcinku od stacji Warszawa Praga do Legionowa dla wariantu 1, a dla wariantu 2 od stacji Warszawa Praga do Modlina - precyzuje Znajewska-Pawluk.

W marcu 2023 roku inwestycja była konsultowana z mieszkańcami gmin przez które tory miałyby przechodzić. Opór mieszkańców wobec kolei dużych prędkości tuż obok ich domów jest znaczny. Był szczególnie widoczny w Wieliszewie. Tam na spotkanie konsultacyjne z udziałem projektantów mieszkańcy przynieśli transparenty z hasłami sprzeciwiającymi się inwestycji. Hala sportowa, gdzie odbywało się spotkanie, była wypełniona po brzegi.

Konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy linii kolejowej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Wtedy zaproszono też ekspertów, którzy przekonywali, że nowa linia w zaproponowanym przebiegu będzie kosztowna finansowo i społecznie, ale również spowoduje degradację cennych przyrodniczo terenów.

Przepustowość tak, prędkość nie

Co oznacza decyzja kolejarzy dla mieszkańców okolic Wieliszewa? – Zarówno korytarz czwarty, jak i szósty były i są dla nas dramatem – podkreśla w rozmowie z tvnwarszawa.pl Paweł Kownacki, wójt gminy Wieliszew.

- Wariant czwarty przechodzi przez intensywnie rozwijające się miejscowości: Łajski i Kałuszyn. Korytarz jest wytyczony centralnie przez zabudowania, które wciąż powstają albo powstały rok czy dwa lata temu – mówi.

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz wykonał przelot dronem nad wybranym przez kolejarzy korytarzem. Na zdjęciach widać, że część trasy kolejowej zaplanowana jest w miejscu, gdzie już stoją domy, a budowa kolejnych osiedli jest na początkowym etapie. Odległość między wlotem do tunelu - zaplanowanym pod Legionowem, a jego drugim krańcem w Łajskach, wynosi co najmniej kilka kilometrów.

Trasa planowanej nowej linii kolejowej przez Legionowo i Wieliszew Planowany wjazd do tunelu w okolicy skrzyżowania Podgórnej i Narciarskiej w Legionowie Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Okolice Kolejowej i Kościelnej w Łajskach. W tym miejscu ma znajdować się koniec tunelu kolejowego pod Legionowem Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Skrzyżowanie Kolejowej i Sikorskiego w Łajskach. W miejscu planowanych torów stoją domy Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Linia kolejowa ma przecinać Łąki Krubińskie w gminie Wieliszew Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Kownacki zaznacza, że korytarz przecina cenne przyrodniczo tereny. – Zagrożony jest teren planowanego Rezerwatu Doliny Narwi. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że żyje tam 108 gatunków ptaków. Wiele z nich znajduje się na liście gatunków zagrożonych - wylicza.

Jednocześnie wójt zastrzega, że mieszkańcy jego gminy nie są przeciwko rozwojowi kolei. – Zależy nam na tym, aby pociągi jadące w kierunku Gdańska i Olsztyna rozwijały swoją docelową prędkość poza obszarem aglomeracji, za lotniskiem w Modlinie – wskazuje Kownacki.- Jako samorząd i mieszkańcy apelujemy o to, aby rozwijać przepustowość, ale prędkość podnosić po minięciu przez pociągi najgęstszej zabudowy. Te kilka minut oszczędności jest niewarte tego, jakie straty poniosą mieszkańcy oraz przyroda – dodaje.

Jeszcze przed świętami wójt wystąpił do zarządu PKP PLK o wyjaśnienia na jakiej podstawie podjęto decyzję o wyborze korytarza. - Ponadto przygotowujemy się, wspólnie z radnymi, do podjęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Chcemy poprosić polityków, którzy przed wyborami w 2023 roku obiecywali nam wsparcie, aby wspólnie z nami szukali rozwiązania - mówi Kownacki.

Nasielsk też jest przeciwny

Przeciwne inwestycji w tym kształcie są też władze Nasielska. Burmistrz miasta Radosław Kasiak apeluje do mieszkańców, aby wyrażali swój sprzeciw "we wszelkich możliwych formach". Ubolewa również, że nie został poinformowany przez kolejarzy o wyborze wariantu.

"Jako Burmistrz Nasielska jako pierwszy wyrażam swój protest wobec działań podejmowanych przez PKP PLK S.A. i zrobię wszystko – również we współpracy z innymi samorządami – aby skutecznie zablokować realizację tej inwestycji, której nikt w Gminie Nasielsk nie oczekuje i która nie przynosi nam żadnego pożytku" - napisał w oświadczeniu Kasiak.

"Negatywnie opiniowaliśmy proponowane rozwiązania w zakresie kolizji projektowanej linii z drogami na terenie naszej gminy. Nie tak dawno, bo 25 marca br. wystosowałem również pismo do pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, w którym przedstawiłem nasze – władz i mieszkańców – argumenty przeciwko budowie nowej linii kolejowej oraz podtrzymałem wyrażany wielokrotnie sprzeciw" - podkreślił.

Czas na analizy

Przedstawicielka PKP PLK podkreśla, że projekt jest na bardzo wczesnym etapie. - Kolejny, już rozpoczęty etap prac stanowią analizy środowiskowe oraz analiza kosztów i korzyści. Dopiero ich ukończenie i pozyskanie szczegółowych informacji pozwolą na podjęcie dalszych decyzji co do przyszłości projektu. Poziom finansowania przedsięwzięcia jest dostosowany do obecnie realizowanego etapu, to jest opracowania studium wykonalności - podsumowuje Anna Znajewska-Pawluk.