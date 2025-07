Włamał się przez dach i ukradł z sejfu 50 tysięcy złotych

Do zdarzenia doszło w powiecie węgrowskim Źródło: Google Earth

W kwietniu doszło do kradzieży z włamaniem w jednej z firm w Węgrowie.

"Sprawca dostał się na ogrodzoną posesję, a następnie wszedł na dach hali produkcyjnej i po otwarciu włazu dachowego wszedł do środka. Poruszając się po obiekcie, wyłamał zawiasy w drzwiach prowadzących do pomieszczeń biurowych. W jednym z nich znalazł metalowy sejf i wyważając jego drzwi, ukradł 50 tysięcy złotych" - przekazała w komunikacie aspirant Monika Księżopolska, rzeczniczka policji w Węgrowie.

Zatrzymali go na Śląsku

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie ustalili personalia prawdopodobnego sprawcy - 34-letniego mieszkańca powiatu chorzowskiego. - Mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa śląskiego i przewieziony do Węgrowa. Zatrzymany usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowała rzeczniczka.