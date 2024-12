Przebudują linię kolejową, zlikwidują popularne parkingi

Przejazd w Radości zostanie zlikwidowany Źródło: tvnwarszawa.pl

W październiku PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły zapowiadany od wielu lat przetarg na przebudowę linii otwockiej. Na odcinku z Wawra do Otwocka powstać mają trzy tunele, wiadukt oraz najważniejszy punkt inwestycji – dwa dodatkowe tory. Całość w ramach modernizacji linii kolejowej numer 7 z Warszawy do Lublina, której celem jest zwiększenie liczby pasażerów pociągów na tej trasie.

Zlikwidują ponad 500 miejsc

W bliskiej odległości od charakterystycznych, skrzydlatych i zabytkowych wiat stacji kolejowych wzdłuż torów znajduje się kilka cieszących się dużą popularnością parkingów.

Najwięcej samochodów (według wyliczeń PKP PLK - 165) może zmieścić się na dwóch parkingach przy PKP Miedzeszyn. Około 150 miejsc znajduje się przy stacji w Józefowie. Na parkingach w Michalinie i Międzylesiu parkuje łącznie 150 samochodów. Ponad 100 miejsc czeka także na dwóch parkingach przy PKP Radość.

W sumie to około 565 darmowych miejsc postojowych na zaplanowanym do przebudowy odcinku.

"Tymczasowe parkingi", jak określają je przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych, "w związku z modernizacją linii kolejowej między Wawrem a Otwockiem zostaną zlikwidowane – w ich miejscu powstaną dwa dodatkowe tory, które pozwolą oddzielić ruch pociągów podmiejskich od dalekobieżnych" – czytamy w wiadomości otrzymanej od PLK.

Nowy parking w Świdrze

Kolejarze zapowiadają także budowę nowego parkingu przy PKP Świder, czyli w miejscu, gdzie nie ma wyznaczonych miejsc dla samochodów.

"Parking będzie funkcjonował w ramach systemu parkuj i jedź (P+R). Rozwiążemy dzięki temu odwieczny problem z parkowaniem samochodów w pasach drogowych sąsiednich ulic" – napisał w mediach społecznościowych Jarosław Margielski, prezydent Otwocka. Jak poinformował we wpisie samorządowiec, nowy parking to efekt kilku lat negocjacji ze spółką kolejową, co doprowadziło do zmian w projekcie, który początkowo nie zakładał miejsc parkingowych w tym miejscu.

Trzy lata utrudnień

Przebudowa linii otwockiej na odcinku od Anina do Otwocka kosztować ma 1,8 miliarda złotych. Podpisanie umowy ma nastąpić w 2025 roku, a roboty potrwają do 2028 roku co, biorąc pod uwagę zakres prac, wydaje się być terminem bardzo wyśrubowanym.

Oprócz budowy dodatkowych dwóch torów, zlikwidowane zostaną cztery przejazdy kolejowe, a zamiast nich powstaną tunele: w Radości na ul. Panny Wodnej; w Falenicy na ul. Walcowniczej - Bystrzyckiej; w Józefowie na ul. Cichej - Matejki oraz wiadukt na granicy Warszawy i Józefowa na ul. Werbeny – Brucknera.

"Przebudujemy osiem przystanków, w tym w Aninie, Międzylesiu, Radości, Miedzeszynie, Michalinie, Świdrze i Józefowie oraz stację w Falenicy. Na każdym z nich pojawi się nowoczesny system informacji dla pasażerów. Planujemy też 20 nowych przejść podziemnych, w tym sześć z nich w lokalizacjach wyznaczonych wspólnie z lokalnymi samorządami oraz przebudowę istniejącego przejścia na stacji w Falenicy. Przebudujemy mosty na rzece Świder i wybudujemy nowe. Dla komfortu mieszkańców wzdłuż torów pojawią się ekrany akustyczne porośnięte zielenią" - zapowiada w komunikacie spółka PKP PLK.

W Falenicy zostanie przeniesiona na wschodnią stronę stacji rampa, z której 20 sierpnia 1942 roku Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince 6,5 tysiąca żydowskich mieszkańców. W tym roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.