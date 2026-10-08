Okolice Zderzenie pięciu aut na S2. Służby czasowo zamykają tunel obwodnicy Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie na S2 i zamknięty tunel POW Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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Informacje o kolizji na wysokości Palucha przekazała OSP Raszyn. "Zderzenie 4 samochodów osobowych i 1 pojazdu dostawczego. W wyniku zdarzenia nie odnotowano osób poszkodowanych" - przekazali druhowie.

Występują utrudnienia w ruchu. Kierowcy, jadący w kierunku węzła Konotopa muszą liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu. Na czas prowadzonych działań strażacy zablokowali dwa pasy ruchu.

Utrudnienia występują również w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Na tablicach przed wjazdem wyświetlana jest informacja o zatorze w tunelu. - Służby czasowo zamykają tunel POW - ostrzega reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

Zator w tunelu POW Ruch w tunelu jest czasowo wstrzymywany Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Ruch w tunelu jest czasowo wstrzymywany Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Ruch w tunelu jest czasowo wstrzymywany Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Ruch w tunelu jest czasowo wstrzymywany Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Ruch w tunelu jest czasowo wstrzymywany Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Ruch w tunelu jest czasowo wstrzymywany Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Ruch w tunelu jest czasowo wstrzymywany Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Kiedy tunel zostaje zamknięty?

Przed wjazdem do tunelu POW zainstalowane są elektroniczne wyświetlacze oraz szlabany.

Ruch w tunelu jest wstrzymywany z powodu dużego natężenia ruchu. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. W tunelu nie może dojść do sytuacji, w której pojazd utknąłby w zatorze. Chodzi m.in. o kwestię nadmiernych spalin wydobywających się ze stojących pojazdów.

Nad bezpieczeństwem w przeprawie pod Ursynowem czuwa automatyczny system alarmowania. Każde zagrożenia wykryte przez system czujek i kamer dociera do operatora systemu, który podejmuje decyzję o ewentualnym wyłączeniu z ruchu całego tunelu lub jednego kierunku.