Remont torów i peronu na podmiejskiej linii. W planach jest też nowy przystanek

Burmistrz Podkowy Leśnej Magdalena Eckhoff podkreśliła w mediach społecznościowych, że dzięki tej inwestycji 50-letnie szyny zostaną zastąpione nowymi, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróży.

Roboty będą prowadzone w sposób minimalizujący utrudnienia dla pasażerów: w miarę możliwości w weekendy, a na przejazdach kolejowych w porze nocnej. Na odcinkach objętych pracami pociągi będą kursowały jednym torem.

Wymiana torów

Odpowiadając na pytania mieszkańców wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka wyjaśniła, że było już kilka remontów na linii WKD w ostatnich latach, jednak w żadnym z nich nie wymieniano szyn.

Przekazała też, że szyny będą wymieniane etapami: tor w kierunku od Podkowy Leśnej do Komorowa, tor w kierunku od Komorowa do Warszawy, a później w drugą stronę.

- Tory będą wymieniane, co oczywiste, również na przejazdach kolejowych. Tutaj wykonawca zapewniał nas, że w ciągu dnia ruch samochodowy nie zostanie zaburzony, a prace na przejazdach będą się odbywały w nocy (mniej więcej w godzinach 22.00 – 4.00), sukcesywnie na przejazdach kolejowych wraz z postępem wymiany szyn. I w miarę możliwości w weekendy - podała wójt.

Rozpoczęcie prac planowane jest na październik. Wartość inwestycji to 42 mln zł, z czego 25 mln zł to środki z KPO.

Remont peronu na Rakowie

W sierpniu przewoźnik spotkał się z przedstawicielami Warszawy i Sejmiku Województwa Mazowieckiego w celu podjęcia współpracy przy przebudowie przystanku WKD Warszawa Raków.

Jak przekazał przewoźnik, realizacja przedsięwzięcia niebawem się rozpocznie.

Stare perony zostaną rozebrane, a w ich miejsce zostaną zbudowane nowe, dłuższe i szersze. Oprócz tego wybudowane zostaną przejścia przez tory z dojściami łączącymi obydwa perony, dobudowany zostanie też łącznik dla rowerzystów od stacji do przejścia. Te roboty weźmie na siebie WKD.

Z kolei miasto sfinansuje zabudowę dwóch wind po wschodniej stronie linii kolejowej WKD, prowadzących na przystanki autobusowe na wiadukcie drogowym w ciągu ul. Łopuszańskiej oraz doprowadzenie łączników z przystanku kolejowego do wind oraz do istniejących ciągów pieszych a także doprowadzenie łączników do istniejących dróg rowerowych.

Prace powinny zakończyć się do końca 2026 roku.

Warszawa Wschodu Słońca

Drugim tematem rozmów była budowa nowego przystanku o nazwie Warszawa Wschodu Słońca, w rejonie osiedla Miasteczko Jutrzenki, na odcinku pomiędzy przystankami Warszawa Aleje Jerozolimskie i Warszawa Raków.

"Przedmiotowe zadanie znajduje się aktualnie na etapie koncepcyjnym. Porozumienie o współpracy stron na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia objęłoby w pierwszej kolejności przeprowadzenie szczegółowych analiz technicznych, eksploatacyjnych i ekonomiczno-finansowych" - poinformowała WKD.

Główny ciężar finansowy inwestycji podejmie Warszawa. Szczegółowa analiza wykonalności przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona w latach 2025-2026.

