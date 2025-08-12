Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Remont torów i peronu na podmiejskiej linii. W planach jest też nowy przystanek

Warszawa Zachodnia, Warszawska Kolej Dojazdowa WKD
Warszawa Zachodnia, Warszawska Kolej Dojazdowa WKD
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Kolej Dojazdowa podpisała umowę na przebudowę torowiska pomiędzy stolicą a Podkową Leśną. Ponadto wkrótce rozpoczną się prace remontowe na stacji Warszawa Raków oraz prace koncepcyjne dotyczące budowy przystanku o roboczej nazwie Warszawa Wschodu Słońca.

Burmistrz Podkowy Leśnej Magdalena Eckhoff podkreśliła w mediach społecznościowych, że dzięki tej inwestycji 50-letnie szyny zostaną zastąpione nowymi, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróży.

Roboty będą prowadzone w sposób minimalizujący utrudnienia dla pasażerów: w miarę możliwości w weekendy, a na przejazdach kolejowych w porze nocnej. Na odcinkach objętych pracami pociągi będą kursowały jednym torem.

Wymiana torów

Odpowiadając na pytania mieszkańców wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka wyjaśniła, że było już kilka remontów na linii WKD w ostatnich latach, jednak w żadnym z nich nie wymieniano szyn.

Przekazała też, że szyny będą wymieniane etapami: tor w kierunku od Podkowy Leśnej do Komorowa, tor w kierunku od Komorowa do Warszawy, a później w drugą stronę.

- Tory będą wymieniane, co oczywiste, również na przejazdach kolejowych. Tutaj wykonawca zapewniał nas, że w ciągu dnia ruch samochodowy nie zostanie zaburzony, a prace na przejazdach będą się odbywały w nocy (mniej więcej w godzinach 22.00 – 4.00), sukcesywnie na przejazdach kolejowych wraz z postępem wymiany szyn. I w miarę możliwości w weekendy - podała wójt.

Rozpoczęcie prac planowane jest na październik. Wartość inwestycji to 42 mln zł, z czego 25 mln zł to środki z KPO.

Remont peronu na Rakowie

W sierpniu przewoźnik spotkał się z przedstawicielami Warszawy i Sejmiku Województwa Mazowieckiego w celu podjęcia współpracy przy przebudowie przystanku WKD Warszawa Raków.

Jak przekazał przewoźnik, realizacja przedsięwzięcia niebawem się rozpocznie.

Stare perony zostaną rozebrane, a w ich miejsce zostaną zbudowane nowe, dłuższe i szersze. Oprócz tego wybudowane zostaną przejścia przez tory z dojściami łączącymi obydwa perony, dobudowany zostanie też łącznik dla rowerzystów od stacji do przejścia. Te roboty weźmie na siebie WKD.

Z kolei miasto sfinansuje zabudowę dwóch wind po wschodniej stronie linii kolejowej WKD, prowadzących na przystanki autobusowe na wiadukcie drogowym w ciągu ul. Łopuszańskiej oraz doprowadzenie łączników z przystanku kolejowego do wind oraz do istniejących ciągów pieszych a także doprowadzenie łączników do istniejących dróg rowerowych.

Prace powinny zakończyć się do końca 2026 roku.

Warszawa Wschodu Słońca

Drugim tematem rozmów była budowa nowego przystanku o nazwie Warszawa Wschodu Słońca, w rejonie osiedla Miasteczko Jutrzenki, na odcinku pomiędzy przystankami Warszawa Aleje Jerozolimskie i Warszawa Raków.

"Przedmiotowe zadanie znajduje się aktualnie na etapie koncepcyjnym. Porozumienie o współpracy stron na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia objęłoby w pierwszej kolejności przeprowadzenie szczegółowych analiz technicznych, eksploatacyjnych i ekonomiczno-finansowych" - poinformowała WKD.

Główny ciężar finansowy inwestycji podejmie Warszawa. Szczegółowa analiza wykonalności przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona w latach 2025-2026.

Czytaj też: Pokazali, jak powstaje przejście podziemne przy Dworcu Gdańskim

WhatsApp Video 2025-07-21 at 13
Budowa przejścia podziemnego na Dworcu Gdańskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: dg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieRemonty i utrudnienia w Warszawie
Czytaj także:
Potrącenie na Marymonckiej
Wjechał w grupę pieszych na przejściu, jedna osoba zmarła. Kierowca zatrzymany
Bielany
Zderzenie na Ursynowie
Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"
Ursynów
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko
Rowery spadły tuż przed maskę auta jadącego trasą S2
Jechał trasą ekspresową. Nagle z auta spadły cztery rowery
Koncert Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Race i bójki na koncercie. Tusk: 63 osoby będą musiały opuścić Polskę
Praga Południe
Pijany rowerzysta wyrzucił 140 gramów mefedronu
Pijany rowerzysta jechał slalomem. Gdy zobaczył radiowóz, wyrzucił tajemniczą paczkę
Wypadek na placu zabaw
Połączyli karuzelę z hulajnogą. Dla 14-latki skutek był opłakany
Mężczyzna przewrócił jadące na rowerze dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
"Jechał z ogromną prędkością i uderzył prosto w nasze dziecko"
Ludność cywilna w drodze do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie (1944)
Od niemowląt do 90-latków. Deportowali masowo i w koszmarnych warunkach
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Chcieli uprowadzić mężczyznę. Policja weszła do ich mieszkań
Kilka osób utknęło w windzie
Cztery osoby utknęły w windzie. Oddychały z coraz większym trudem
Śródmieście
Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach
Jeżdżą chodnikami, pijani, wpatrzeni w smartfony
Kolizja na skuterze wodnym
Kręcił "bączki" na wodzie. Nie zauważył drugiego skutera
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Minister o konsekwencjach wobec zatrzymanych po koncercie
Praga Południe
Koniec prac na placu Zawiszy
"Puzzle" ułożone. Tramwaje wróciły na plac Zawiszy
Ochota
Policjanci zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego
Pijany i po narkotykach kierował autobusem
Nielegalna pirotechnika na koncercie Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Dantejskie sceny na koncercie białoruskiego rapera
Praga Południe
Ze skrytki w paczkomacie wyciekała żrąca substancja (zdjęcie ilustracyjne)
Z paczkomatu wyciekała żrąca substancja
Targówek
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
Trzy promile i dwa zakazy prowadzenia. Wpadł dzięki reakcji świadka
Filtry Warszawskie
Abolicja za kradzież wody i zrzucanie ścieków. Wodociągi wydłużają termin
Śródmieście
Policjanci zatrzymali seniora przed nadjeżdżającym pociągiem (zdjęcie ilustracyjne)
Starszy mężczyzna szedł w kierunku torów, po których jechał pociąg
Policja kontroluje rowerzystę
"Jechał slalomem, wydmuchał blisko trzy promile. Uważał, że nic złego nie zrobił"
Prace przy pętli Kielecka
Remont rozjazdu, tramwaje nie dojadą do pętli
Mokotów
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Uderzył w drzewo, auto stanęło w płomieniach. Jedna osoba nie żyje
Policja interweniowała na wydarzeniu przy ulicy Ordona
Setki osób na nielegalnej imprezie "pod chmurką". Jest reakcja
Wola
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Tak wyglądała próba generalna defilady
Śródmieście
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Race, głośna muzyka i setki butelek. "Takiego spędu nigdy nie widziałam"
Wola
Na skrzyżowaniu alei Krakowskiej przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna
Wysłużona sygnalizacja zostanie wymieniona. Powstanie bezkolizyjny lewoskręt
Włochy
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Kara za pluszowego jamnika w autobusie. Jeździ z nim od sześciu lat
Katarzyna Kędra
Użytkownik tego "roweru" został ukarany mandatem
Sądzili, że jadą rowerami. Mylili się
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki