Przerwali narkotykową transakcję, przejęli torbę z marihuaną

Policjanci przerwali narkotykową transakcję i zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn w wieku 43 i 48 lat.

"Straszy z mężczyzn przekazał młodszemu torbę, w której jak się okazało, było prawie osiem kilogramów marihuany. Dzięki przeszukaniom pojazdów oraz miejsc zamieszkania obu mężczyzn na terenie Marek i Radomia, policjanci znaleźli jeszcze ponad 14 kilogramów różnego rodzaju środków psychoaktywnych" - informuje w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

I wylicza, że zidentyfikowano między innymi marihuanę, kokainę, heroinę, amfetaminę oraz klefedron, a także litr płynnej substancji. "Funkcjonariusze zabezpieczyli również szereg przedmiotów służących do ważenia i pakowania substancji psychoaktywnych" - dodaje.

Zatrzymani są związani ze środowiskiem pseudokibiców

Powiązani z pseudokobicami

Zatrzymanych przewieziono do aresztu w Komendzie Stołecznej Policji. Materiał dowodowy trafił do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, gdzie następnie doprowadzono mężczyzn. Obaj usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Decyzją sądu podejrzani trafili na trzy miesiące do aresztu tymczasowego. Według śledczych obaj mężczyźni "są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców".

Akcję przeprowadzili policjanci ze stołecznego wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców przy współpracy z kolegami z Radomia.

