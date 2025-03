Kolejne zatrzymania w sprawie "gangu trucicieli" Źródło: KSP

Stołeczni policjanci wrócili do sprawy tzw. "gangu trucicieli". Podjęta przez nich analiza akt sprawy z 2021 roku ujawniła szereg oszustw, jakie zostały dokonane przy przejmowaniu praw własności do nieruchomości. Kilka dni temu zatrzymali trzy osoby, które usłyszały już zarzuty związane z oszustwem znacznej wartości, a także prania pieniędzy.

Policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, analizując akta sprawy z 2021 roku dotyczącej tzw. "gangu trucicieli" wytypowali kolejne nieruchomości, działki i lokale mieszkalne, które nielegalnie zostały przejęte od ich właścicieli. Zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 62 i 55 lat oraz 48-letnią kobietę.

Wyłudzali prawo własności do nieruchomości

- Jak się okazuje, osoby te, działając jako figuranci, wykorzystywały naiwność, nieporadność życiową oraz bardzo często trudną sytuację materialną pokrzywdzonych i podstępnie wyłudzały prawo własności do nieruchomości. Według zebranych w tej sprawie materiałów doszło do wyłudzenia trzech nieruchomości: mieszkania w Ostrołęce oraz trzech działek w gminie Halinów - podała Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

W trakcie zatrzymania policjanci w mieszkaniach podejrzanych zabezpieczyli dokumentację związaną z obrotem nieruchomościami oraz sprzęt teleinformatyczny.

- W Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa znacznej wartości, a także prania pieniędzy oraz prania pieniędzy w związku z oszustwem. Podejrzani zostali objęci dozorem policji, mają zakaz opuszczania kraju oraz zbliżania się do innych podejrzanych czy świadków - zaznaczyła dalej Adamus.

Kolejne dwie osoby, które usłyszały zarzuty w tej sprawie dotyczące prania pieniędzy, oszustwa i wyłudzenia kredytu, a także składania fałszywych zeznań, zostały przez policjantów doprowadzone z zakładów karnych, w których przebywali w związku ze sprawą "gangu trucicieli".

Trzy osoby usłyszały już wyrok w tej sprawie

W lutym tego roku informowaliśmy o wyroku sprawie członków grupy, która podstępem przejmowała mieszkania. Na ławie oskarżonych zasiadało pięć osób. Oskarżeni byli między innymi o pięć zabójstw i sześciokrotne usiłowanie zabójstwa. Według sądu jednak podstawa do postawienia zarzutów oskarżonym, iż doprowadzili lub próbowali doprowadzić do zabójstwa wskazanych w akcie oskarżenia osób, nie znalazła potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym. Trzy osoby usłyszały wyroki od ośmiu do 15 lat więzienia. Dwie zostały uniewinnione.

Według ustaleń śledczych, oskarżeni szukali i wybierali osoby samotne, schorowane i często uzależnione od alkoholu. Sprawdzali też ich majątek, w szczególności posiadane przez nich nieruchomości. Następnie członkowie grupy nawiązywali kontakt z takimi osobami, zaprzyjaźniając się z nimi. Zdobywali ich zaufanie i pod pozorem udzielania im pomocy w sprawach życiowych, uzyskiwali pełnomocnictwa od tych osób, w tym notarialne, do pełnego dysponowania ich nieruchomościami.

"Następnie z takim pełnomocnictwem zbywali nieruchomość sobie lub innym osobom. Już na etapie zaprzyjaźniania się z ofiarami w celu pozbawienia ich życia, wykorzystując ich uzależnienie od alkoholu, systematycznie podawali im alkohol zawierający domieszkę izopropanolu, który w konsekwencji skutkował zgonem niektórych z pokrzywdzonych, a w dalszej konsekwencji zgodnie z zamiarem sprawców pozwalał na zatarcie śladów przestępstwa" - informowała prokuratura.