Zatrzymani za narkotyki Źródło: KPP Piaseczno

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. "Na oczach funkcjonariuszy przeprowadzali transakcję narkotykową na jednym z parkingów w Wólce Kosowskiej" - przekazała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Jak dodała, obaj mężczyźni byli zaskoczeni obecnością policjantów.

Konopie w grządkach przy domu

"49-latek, który właśnie odebrał porcję narkotyków, usiłował pozbyć się ich, licząc na to, że funkcjonariusze tego nie zauważą. Było to jednak działanie bezskuteczne, które nie umknęło uwadze policjantów" - podkreśliła Gąsowska. Badanie narkotestem wykazało, że przedmiotem transakcji była metamfetamina. "Z kolei przy 44-latku, który był sprzedawcą - funkcjonariusze znaleźli porcje handlowe marihuany" - dodała. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnych cel.

Zatrzymani za narkotyki Źródło: KPP Piaseczno

Na tym kłopoty mężczyzn się nie zakończyły. Policjanci przeszukali miejsca, gdzie mieszkali. "Na terenie posesji należącej do 49-letniego obywatela Ukrainy, policjanci znaleźli nielegalną uprawę konopi indyjskich" - opisała policjantka. Krzewy, które rosły na grządkach przydomowego warzywniaka, zostały zabezpieczone do dalszych badań.

Usłyszeli zarzuty, dostali dozór

Policjanci z Komisariatu Policji w Lesznowoli zgromadzili i skompletowali materiał dowodowy, który umożliwił przedstawienie zatrzymanym mężczyznom zarzutów. Jak przekazali, 44-latek odpowie za posiadanie narkotyków oraz ich udzielanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a popełnione przez niego przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat więzienia. 49-latek usłyszał zarzut posiadania oraz uprawy konopi.

Zatrzymani za narkotyki Źródło: KPP Piaseczno

Prokurator zastosował wobec obu mężczyzn wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru. Czynności nadzoruje Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

Przeczytaj także: 228 osób zatrzymanych w ramach "czystych wakacji"

Policyjna akcja "Czyste Wakacje 2025" Źródło: KSP