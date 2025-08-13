154 zarzuty dla "Jaszczura" i Ludwiczka". Jest akt oskarżenia

Prokuratura o postępowaniu w sprawie "Jaszczura" i "Ludwiczka" Źródło: TVN24

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie prok. Karolina Staros, akt oskarżenia został skierowany w środę do Sądu Okręgowego w Warszawie. Dotyczy on ostatnich sześciu miesięcy działalności Wojciecha O., pseudonim Jaszczur i Marcina O., zwanego "Ludwiczkiem" przed ich zatrzymaniem i obejmuje łącznie 154 zarzuty.

Zarzuty dla "Jaszczura" i "Ludwiczka"

Zarzuty dotyczą publicznego pochwalania przestępstw i przemocy z powodu przynależności politycznej, grożenia stosowaniem przemocy z powodu przynależności politycznej, publicznego znieważenia osób z powodu przynależności rasowej, publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej, publicznego znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej i publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych.

Prok. Staros przekazała, że w stosunku do Wojciecha O. część z zarzutów uwzględnia działanie w ramach tzw. recydywy. Oznacza to, że był on już uprzednio karany za podobne przestępstwa na karę pozbawienia wolności i odbył co najmniej sześć miesięcy takiej kary. Zdarzenia objęte aktualnymi zarzutami miały miejsce przed upływem pięciu lat od odbycia przez oskarżonego tej kary.

- Oskarżeni pozostają w areszcie. Decyzję co do potrzeby jego dalszego stosowania podejmie sąd rozpoznający sprawę - poinformowała prok. Staros.

Dodała, że nadal pozostaje w toku śledztwo, z którego wyłączono materiały objęte aktualnym aktem oskarżenia. - W ramach tego postępowania badanych jest ponad 1200 zdarzeń z lat 2015-2024 z udziałem m. in. Wojciecha O. i Marcina O. - przekazała rzeczniczka.

Skazani za mowę nienawiści

Wcześniej, w lipcu, Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok skazujący Wojciecha O. i Marcina O. za przestępstwa dotyczące mowy nienawiści. Obaj otrzymali kary ograniczenia wolności i obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego. Wyrok jest prawomocny.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga prowadzi zbiorcze śledztwo dotyczące działalności w ramach ruchu Rodacy Kamraci - nielegalnej organizacji o skrajnie nacjonalistycznym charakterze.

W czerwcu sąd aresztował Wojciecha O. i Marcina O. na dwa miesiące.

Rodacy Kamraci to skrajnie prawicowa polska partia polityczna określana jako nacjonalistyczna i neofaszystowska, wyrejestrowana w 2024 roku.