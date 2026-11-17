Okolice Akcja służb na autostradzie A2 Oprac. Alicja Glinianowicz |

Akcja służb na A2 (Mazowieckie) Źródło wideo: Kontakt24 / Domi Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Domi

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwsze informacje o zdarzeniu, do którego doszło na trasie A2 na wysokości miejscowości Baranów (Mazowieckie), otrzymaliśmy na Kontakt24. "Akcja policji (...). Brały w niej udział przynajmniej cztery radiowozy z Warszawy. Zatrzymały Forda S-Max na suwalskich tablicach. Widać było chodzących z latarkami policjantów, którzy czegoś szukali. Policjanci byli z długą bronią i w kominiarkach" - przekazał nam internauta.

Podinspektor Elwira Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji potwierdziła prowadzenie działań. - Na trasie A2, na wysokości miejscowości Baranów prowadzone są działania policji. W tej chwili to wszystkie informacje, jakie mogę przekazać - powiedziała policjantka.

Zdarzenie miało miejsce około godz. 20.20.

Utrudnienia w kierunku Warszawy

O utrudnieniach na A2 poinformowała także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Doszło do zatrzymania pojazdu na lewym pasie. Zablokowany pas lewy w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pasem prawym" - przekazała GDDKiA.