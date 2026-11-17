Akcja służb na autostradzie A2
Pierwsze informacje o zdarzeniu, do którego doszło na trasie A2 na wysokości miejscowości Baranów (Mazowieckie), otrzymaliśmy na Kontakt24. "Akcja policji (...). Brały w niej udział przynajmniej cztery radiowozy z Warszawy. Zatrzymały Forda S-Max na suwalskich tablicach. Widać było chodzących z latarkami policjantów, którzy czegoś szukali. Policjanci byli z długą bronią i w kominiarkach" - przekazał nam internauta.
Podinspektor Elwira Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji potwierdziła prowadzenie działań. - Na trasie A2, na wysokości miejscowości Baranów prowadzone są działania policji. W tej chwili to wszystkie informacje, jakie mogę przekazać - powiedziała policjantka.
Zdarzenie miało miejsce około godz. 20.20.
Utrudnienia w kierunku Warszawy
O utrudnieniach na A2 poinformowała także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Doszło do zatrzymania pojazdu na lewym pasie. Zablokowany pas lewy w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pasem prawym" - przekazała GDDKiA.