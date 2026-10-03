Okolice Pękła opona, ciężarówka przewróciła się na S8. Ponad 10 kilometrów korka Oprac. Dariusz Gałązka |

Przeładowywanie towaru po wypadku na S8 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 13. Na jezdni w kierunku Białegostoku przewróciła się ciężarówka. Jak informuje w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga w kierunku Białegostoku jest zablokowana.

Ciężarówka przewróciła się na S8 Źródło zdjęcia: TVN24

Pękła opona

Jak poinformował kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. - Opuścił pojazd samodzielnie jeszcze przed naszym przybyciem - powiedział strażak.

Jak doprecyzował młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło o godzinie 12.54.

Ciężarówka przewróciła się na S8 Ciężarówka przewróciła się na S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Ciężarówka przewróciła się na S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Ciężarówka przewróciła się na S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Ciężarówka przewróciła się na S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

- Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że prawdopodobnie doszło do pęknięcia opony w ciągniku siodłowym, wskutek czego pojazd przewrócił się na bok - wyjaśnił policjant.

Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Posiada wymagane uprawnienia.

Zdjęcie oraz nagranie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Ciężarówka przewróciła się na S8 Źródło zdjęcia: Kontakt24/ Ola

Zdarzenie drogowe na trasie S8 w stronę Wyszkowa Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Tomasz

Po godzinie 15 reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk przekazał, że na miejsce przyjechała druga ciężarówka z naczepą, do której przenoszony jest ładunek z wywróconego pojazdu.

Ładunek z przewróconej ciężarówki zostanie przeniesiony do drugiego pojazdu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Wyznaczono objazd

Drogowcy informują, że w związku z tym zdarzeniem wyznaczono objazd na węźle Wola Rasztowska przez drogę wojewódzką numer 636 do węzła Trojany.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Trojany Źródło zdjęcia: Mapy Google