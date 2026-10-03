Pękła opona, ciężarówka przewróciła się na S8. Ponad 10 kilometrów korka
Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 13. Na jezdni w kierunku Białegostoku przewróciła się ciężarówka. Jak informuje w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga w kierunku Białegostoku jest zablokowana.
Pękła opona
Jak poinformował kapitan Jan Sobków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. - Opuścił pojazd samodzielnie jeszcze przed naszym przybyciem - powiedział strażak.
Jak doprecyzował młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło o godzinie 12.54.
- Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że prawdopodobnie doszło do pęknięcia opony w ciągniku siodłowym, wskutek czego pojazd przewrócił się na bok - wyjaśnił policjant.
Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Posiada wymagane uprawnienia.
Zdjęcie oraz nagranie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Po godzinie 15 reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk przekazał, że na miejsce przyjechała druga ciężarówka z naczepą, do której przenoszony jest ładunek z wywróconego pojazdu.
Wyznaczono objazd
Drogowcy informują, że w związku z tym zdarzeniem wyznaczono objazd na węźle Wola Rasztowska przez drogę wojewódzką numer 636 do węzła Trojany.