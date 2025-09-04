Samochód uderzył w drzewo, siedem osób rannych

Do wypadku doszło w miejscowości Tchórzowa Źródło: Google Maps

Do wypadku doszło w czwartek około godziny 5 na drodze powiatowej koło Węgrowa.

- Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo w okolicy miejscowości Tchórzowa. Pojazdem podróżowało siedem osób, wszystkie zostały poszkodowane. Udzielono im pomocy i zabrano do szpitala - informuje młodszy brygadier Piotr Małyska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.

Wypadek w miejscowości Tchórzowa Źródło: Ratownictwo Powiatu Węgrowskiego / Facebook

Na miejsce skierowano łącznie siedem zastępów straży pożarnej z komendy powiatowej oraz lokalnych OSP, siedem załóg pogotowia ratunkowego z Węgrowa, Siedlec i Sokołowa Podlaskiego oraz policję.

- Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący samochodem osobowym marki Dacia nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, gdzie była gęsta mgła, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo - opisuje aspirant Monika Księżopolska z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Jak dodaje, poszkodowani to osoby narodowości gruzińskiej, które podróżowały do pracy.

Policjanci pracują wciąż na miejscu zdarzenia i prowadzą czynności związane z wyjaśnieniem okoliczności wypadku.

