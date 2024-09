Woda nie nadaje się do picia, nie można się w niej myć

Woda z miejskiego wodociągu w Szydłowcu nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Nie należy jej wykorzystywać do przygotowywania posiłków, czy mycia. W wodociągu zaopatrującym miejscowości: Szydłowiec, Rybianka, Świerczek, Szydłówek, Długosz oraz Marywil, wykryto bakterie paciorkowca.

"W związku z powyższym PPIS w Szydłowcu stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego" - poinformował sanepid w Szydłowcu.

Jak zaznaczył sanepid, woda z kranów nie nadaje się do spożycia. "Wykorzystywanie jej do picia, przygotowywania posiłków, kontakt z nią podczas mycia lub kąpieli stanowi zagrożenia dla zdrowia osób z niej korzystających" - przestrzega sanepid. Woda wodociągowa może być używana wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych.