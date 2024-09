- Całe zdarzenie było totalnym zaskoczeniem. Łoś wyskoczył z boku, wcale go nie widziałem. Dopiero później, jak zobaczyłem nagranie, zorientowałem się, co się właściwie wydarzyło - mówi nasz czytelnik.

"Totalne zaskoczenie"

- Całe zdarzenie było totalnym zaskoczeniem. Łoś wyskoczył z boku, wcale go nie widziałem. Dopiero później, jak zobaczyłem nagranie, zorientowałem się, co się właściwie wydarzyło. Tutaj należą się podziękowania mieszkańcom wsi Szczaki, którzy wykazali się dużym wsparciem i chęcią pomocy. Łoś oddalił się w nieznanym kierunku, prawdopodobnie nic mu się nie stało. Szukaliśmy go, lecz bezskutecznie. Jeden z mieszkańców twierdzi, że wcześniej szła cała rodzina, czwórka łosi, ale tego nie widziałem - skomentował w rozmowie z Kontaktem 24. - Bardzo często jeżdżę tą drogą, jednak łosia widziałem po raz pierwszy. Nagranie przesyłam ku przestrodze dla innych kierowców - dodał.