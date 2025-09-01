Logo TVN Warszawa
Okolice

Zderzyli się z łosiem. Kierowca nie żyje, trzy nastolatki trafiły do szpitala

Wypadek pod Sokołowem Podlaskim (zdjęcie ilustracyjne)
Dzikie zwierzęta na drodze
Źródło: TVN Turbo
Młody kierowca zginął po zderzeniu z łosiem na drodze wojewódzkiej numer 627 koło Sokołowa Podlaskiego (Mazowsze). W wypadku poszkodowane zostały także trzy nastoletnie pasażerki. Auto, którym podróżowali, wypadło z jezdni i dachowało.

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 30 sierpnia, około godziny 23.25 na drodze wojewódzkiej numer 627 na trasie Sokołów Podlaski - Emilianów.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-letni kierujący pojazdem marki BMW, jadąc z trzema pasażerkami w wieku od 15 do 17 lat w kierunku miejscowości Emilianów, potrącił łosia, który nagle wtargnął na jezdnię. Mężczyzna po zderzeniu ze zwierzęciem zjechał pojazdem na pobocze, a następnie dachował" - relacjonuje w komunikacie aspirant Dominika Ślepowrońska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Na miejscu wypadku interweniowały policja, pogotowie ratunkowe i straż pożarna. Droga została zablokowana na kilka godzin.

Kierowca zginął, trzy osoby trafiły do szpitala

"Niestety, pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, kierujący zmarł" - informuje asp. Ślepowrońska. I dodaje, że trzy podróżujące autem nastolatki w wieku od 15 do 17 lat trafiły do szpitala z obrażeniami.

Łoś nie przeżył zderzenia z autem.

Sokołowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku. Apelują także do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, zwłaszcza w rejonie lasów i pól upranych, gdzie zwiększa się ryzyko wtargnięcia na jezdnię dzikiego zwierzęcia.

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

