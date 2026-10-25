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Okolice

Zjechał z dogi i uderzył w płot. Strażacy rozcinali wrak auta, by wydobyć kierowcę

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Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie
Zjechał z drogi i uderzył w płot
Źródło wideo: KP PSP Sochaczew
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
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27-letni kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie sadu. Z wraku auta uwolnili go strażacy, trafił do szpitala.

Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie trzeciej nad ranem na drodze wojewódzkiej 577 w Karłowie, niedaleko Sochaczewa.

"Kierujący pojazdem zjechał z jezdni i zatrzymał się na ogrodzeniu pobliskiego sadu. Z uwagi na deformację auta mężczyzna nie mógł opuścić pojazdu o własnych siłach. Strażacy uwolnili go przy użyciu sprzętu hydraulicznego" - przekazała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Kierowca trafił do szpitala

O zdarzenie zapytaliśmy sochaczewską policję. - Z naszych ustaleń wynika, że 27-letni kierowca Mazdy na łuku drogi zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala - powiedziała nam asp. szt. Agnieszka Dzik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, dodając, że kierowca był trzeźwy.

Wypadek pod Sochaczewem
Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie
Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie
Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie
Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie
Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie
Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

Policjanci ukarali 27-latka mandatem w wysokości tysiąca złotych.

Mężczyzna podróżował sam. Na miejscu interweniowali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Brzozów.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawiePolicja
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