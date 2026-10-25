Okolice Zjechał z dogi i uderzył w płot. Strażacy rozcinali wrak auta, by wydobyć kierowcę Oprac. Alicja Glinianowicz |

Zjechał z drogi i uderzył w płot Źródło wideo: KP PSP Sochaczew Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

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Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie trzeciej nad ranem na drodze wojewódzkiej 577 w Karłowie, niedaleko Sochaczewa.

"Kierujący pojazdem zjechał z jezdni i zatrzymał się na ogrodzeniu pobliskiego sadu. Z uwagi na deformację auta mężczyzna nie mógł opuścić pojazdu o własnych siłach. Strażacy uwolnili go przy użyciu sprzętu hydraulicznego" - przekazała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Kierowca trafił do szpitala

O zdarzenie zapytaliśmy sochaczewską policję. - Z naszych ustaleń wynika, że 27-letni kierowca Mazdy na łuku drogi zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala - powiedziała nam asp. szt. Agnieszka Dzik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, dodając, że kierowca był trzeźwy.

Wypadek pod Sochaczewem Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Kierowca zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

Policjanci ukarali 27-latka mandatem w wysokości tysiąca złotych.

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Mężczyzna podróżował sam. Na miejscu interweniowali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Brzozów.