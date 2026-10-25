Zjechał z dogi i uderzył w płot. Strażacy rozcinali wrak auta, by wydobyć kierowcę
Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie trzeciej nad ranem na drodze wojewódzkiej 577 w Karłowie, niedaleko Sochaczewa.
"Kierujący pojazdem zjechał z jezdni i zatrzymał się na ogrodzeniu pobliskiego sadu. Z uwagi na deformację auta mężczyzna nie mógł opuścić pojazdu o własnych siłach. Strażacy uwolnili go przy użyciu sprzętu hydraulicznego" - przekazała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
Kierowca trafił do szpitala
O zdarzenie zapytaliśmy sochaczewską policję. - Z naszych ustaleń wynika, że 27-letni kierowca Mazdy na łuku drogi zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala - powiedziała nam asp. szt. Agnieszka Dzik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, dodając, że kierowca był trzeźwy.
Policjanci ukarali 27-latka mandatem w wysokości tysiąca złotych.
Mężczyzna podróżował sam. Na miejscu interweniowali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Brzozów.