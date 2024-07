Śmierć kobiety i mężczyzny w Ciechanowie. Mieli rany kłute, w domu było ich trzyletnie dziecko

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem przy ulicy Reutta. W jednym z domów jednorodzinnych znaleziono ciała dwójki osób, małżeństwa. W niedzielę wszczęto śledztwo w tej sprawie. Postepowanie dotyczy zabójstwa (kobiety) oraz nakłaniania do zabójstwa (męża).

Zabezpieczono trzy noże

- Osoby te miały na ciele rany. Podczas oględzin zabezpieczyliśmy trzy noże. W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok obydwu osób. Bezpośrednią przyczyną ich zgonu było wykrwawienie się, do którego doszło w następstwie zadanych ran kłutych i ciętych - powiedział nam Przemysław Bońkowski, szef Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie.

Najbardziej wiarygodną wersją jest to, że najpierw doszło do zabójstwa, później do samobójstwa.