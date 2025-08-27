Mężczyzna pobity przed restauracją. To były minister zdrowia, jest w szpitalu

Siedlce (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

O zdarzenie, o którym jak pierwsze poinformowało RMF FM, zapytaliśmy tamtejszą policję.

- Dzisiaj, około godziny 15 w rejonie jednej z siedleckich restauracji poszkodowany został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Na miejsce został natychmiast skierowany patrol policji. Pobity mężczyzna trafił do szpitala. Trwają czynności procesowe w tej sprawie - poinformowała w rozmowie z tvnwarszawa.pl młodszy aspirant Barbara Jastrzębska. Nie potwierdziła jednak, że chodzi o byłego ministra zdrowia.

Napastnicy nie zostali jeszcze zatrzymani, trwają ich poszukiwania.

Pobity został Adam Niedzielski

Dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach dr Mariusz Mioduski potwierdził, że poszkodowanym jest były minister zdrowia Adam Niedzielski. - Nie są to bardzo poważne obrażenia - ocenił i dodał, że bardzo prawdopodobne jest, że pacjent "nie będzie kwalifikował się do hospitalizacji, ale na razie trwa jeszcze diagnostyka:".

Jak dowiedziała się PAP, atak może mieć podłoże polityczne. RMF FM nieoficjalnie podaje, że napastnicy w momencie ataku mieli głośno krytykować decyzje podejmowane w czasie pandemii.

Sprawę skomentował były premier Mateusz Morawiecki. "Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuję od policji natychmiastowych i stanowczych działań" - napisał na platformie X.

Adam Niedzielski był ministrem zdrowia w latach 2020-2023, w czasie pandemii COVID-19.