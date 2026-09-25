MAZOWIECKIE Mężczyzna na hulajnodze wjechał pod samochód. Zginął na miejscu Oprac. Dariusz Gałązka |

Przepisy dla osób kierujących hulajnogą elektryczną Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OSP Suchodół

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Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na drodze krajowej numer 63 w miejscowości Sabnie koło Sokołowa Podlaskiego.

Zginął 38-latek na hulajnodze Tragiczny wypadek mężczyzny na hulajnodze Źródło zdjęcia: OSP Suchodół / Facebook Tragiczny wypadek mężczyzny na hulajnodze Źródło zdjęcia: OSP Suchodół / Facebook Tragiczny wypadek mężczyzny na hulajnodze Źródło zdjęcia: OSP Suchodół / Facebook Tragiczny wypadek mężczyzny na hulajnodze Źródło zdjęcia: OSP Suchodół / Facebook

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 38-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego poruszający się na hulajnodze najprawdopodobniej nie zastosował się do znaku STOP, nie ustąpił pierwszeństwa 30-letniemu kierowcy Toyoty i doprowadził do zdarzenia obu pojazdów - przekazała młodsza aspirant Aneta Szurowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Druhowie z OSP Suchodół poinformowali, że "pomimo długotrwałej reanimacji, w wyniku odniesionych obrażeń, jedna osoba zginęła na miejscu zdarzenia". Policjantka potwierdziła, śmierć 38-latka. - Na miejscu wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator. Trwa ustalenie okoliczności zdarzenia - dodała mł. asp. Szurowska.

Kierowca Toyoty był trzeźwy.