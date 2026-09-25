Mężczyzna na hulajnodze wjechał pod samochód. Zginął na miejscu
Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na drodze krajowej numer 63 w miejscowości Sabnie koło Sokołowa Podlaskiego.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 38-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego poruszający się na hulajnodze najprawdopodobniej nie zastosował się do znaku STOP, nie ustąpił pierwszeństwa 30-letniemu kierowcy Toyoty i doprowadził do zdarzenia obu pojazdów - przekazała młodsza aspirant Aneta Szurowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.
Druhowie z OSP Suchodół poinformowali, że "pomimo długotrwałej reanimacji, w wyniku odniesionych obrażeń, jedna osoba zginęła na miejscu zdarzenia". Policjantka potwierdziła, śmierć 38-latka. - Na miejscu wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator. Trwa ustalenie okoliczności zdarzenia - dodała mł. asp. Szurowska.
Kierowca Toyoty był trzeźwy.