Okolice Kierowca Porsche uderzył w auto drogowców. Jedna osoba ranna, trasa zablokowana Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie radomskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Jak wynika ze wstępnych ustaleń kierujący Porsche, jadąc w kierunku Warszawy, nie zauważył trwających prac służb i wjechał w pojazd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jedna osoba z auta GDDKiA została zabrana do szpitala. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obu kierunkach - przekazała portalowi tvnwarszawa.pl Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

W policyjnym komunikacie na portalu X czytamy, że utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 12.

Uwaga kierowcy. Utrudnienia na S7‼️ Na drodze S7 w miejscowości Mleczków (pow. radomski) doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do koło trzech godzin. Na miejscu pracują służby. Prosimy o zachowanie ostrożności. — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 7, 2026

Z kolei GDDKiA doprecyzowała, że do zdarzenia doszło na odcinku Szydłowiec-Białobrzegi, w pobliżu Obwodnicy Radomia. "Pojazd osobowy uderzył urządzenie zabezpieczające służby drogowej, jedna osoba została ranna" - czytamy w komunikacie drogowców.