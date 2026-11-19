Zderzenie dwóch aut i ciężarówki na S8
Do zdarzenia doszło około godziny 8 na jezdni w kierunku Warszawy, przed węzłem Nadarzyn. Jak informują służby, zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarowej Scanii nie zachował należytej odległości od poprzedzającej go osobowej Dacii i najechał na jej tył. Ta w wyniku uderzenia najechała na tył Mercedesa - poinformowała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
Jak doprecyzował młodszy kapitan Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej, pojazdami podróżowały łącznie cztery osoby, w tym 10-letnie dziecko. Nikomu nic się nie stało.
Kierowcy uczestniczący w kolizji byli trzeźwi i posiadają uprawnienia.
Na miejscu występują utrudnienia w ruchu. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Trwa usuwanie rozbitych pojazdów.