O co chodzi z tym błotem? Trzy razy w ciągu tygodnia blokowało ruch na drodze 631

Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim Źródło: TVN24

Pierwsze informacje o błocie wpłynęły w nocy ze środy na czwartek (11 na 12 grudnia). W podwarszawskich Markach na drodze wojewódzkiej numer 631 mokra ziemia uniemożliwiała ruch. Początkowo informowano, że to beton, potem doprecyzowano, że chodzi o "błoto z gliną". Służby kierowały na objazdy. Kolejne wezwanie do takiego samego zgłoszenia strażacy dostali kilka dni później - we wtorek późnym wieczorem, 17 grudnia. Z powodu błota do środowego poranka (18 grudnia) zablokowany był przejazd ulicą księdza Antoniego Poławskiego. Kolejne zgłoszenie: czwartek, 19 grudnia. Od wczesnego poranka strażacy OSP z Wólki Radzymińskiej i Nieporętu usuwali błoto, które zalegało na drodze wojewódzkiej numer 631, na ulicy Pogonowskiego.

Rozlane błoto na dw 631 Rozlane błoto na dw 631 w czwartek (19 grudnia) Źródło: OSP Wólka Radzymińska Rozlane błoto na dw 631 w czwartek (19 grudnia) Źródło: OSP Wólka Radzymińska Rozlane błoto na dw 631 w czwartek (19 grudnia) Źródło: OSP Wólka Radzymińska

Ciężarówka gubi błoto?

Strażacy przypuszczają, że jakaś ciężarówka gubi "towar". Za każdym razem jest to błoto. Winowajcy szuka policja. - W przedmiotowej sprawie prowadzone jest postępowanie pod kątem zanieczyszczania drogi publicznej zgodnie z art. 91 Kodeksu wykroczeń. Policjanci z Komisariatu Policji w Markach ustalają przyczyny i okoliczności tych zdarzeń oraz osobę odpowiedzialną za popełnienie wykroczeń - przekazała nam w piątek młodszy aspirant Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Pytania dotyczące zabłoconej drogi wysłaliśmy również do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Czekamy na odpowiedź.