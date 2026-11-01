Uderzył w drzewo. Z wraku auta 20-latka uwolnili strażacy
Zgłoszenie o wypadku policjanci otrzymali około godziny 19.20. - Kierujący samochodem osobowym z nieznanych na chwilę obecną przyczyn uderzył w drzewo. 20-latek został przetransportowany do szpitala - poinformował podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.
Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, młody kierowca rozwoził pizzę. Był uwięziony wewnątrz pojazdu. Konieczna była interwencja straży pożarnej, którzy przy użyciu narzędzi hydraulicznych uwolnili poszkodowanego.
Wypadek w miejscowości Rembertów
Źródło: tvnwarszawa.pl