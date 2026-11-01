Okolice Uderzył w drzewo. Z wraku auta 20-latka uwolnili strażacy Oprac. Dariusz Gałązka |

Wypadek w miejscowości Rembertów Źródło wideo: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Źródło zdj. gł.: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

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Zgłoszenie o wypadku policjanci otrzymali około godziny 19.20. - Kierujący samochodem osobowym z nieznanych na chwilę obecną przyczyn uderzył w drzewo. 20-latek został przetransportowany do szpitala - poinformował podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, młody kierowca rozwoził pizzę. Był uwięziony wewnątrz pojazdu. Konieczna była interwencja straży pożarnej, którzy przy użyciu narzędzi hydraulicznych uwolnili poszkodowanego.

Wypadek w miejscowości Rembertów Wypadek w miejscowości Rembertów Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Wypadek w miejscowości Rembertów Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Wypadek w miejscowości Rembertów Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Wypadek w miejscowości Rembertów Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

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