Zostawił sześć kotów w mieszkaniu. Na dziewięć miesięcy, bez jedzenia i wody. Żaden nie przeżył

Z ustaleń śledczych wynikało, że mężczyzna przez dziewięć miesięcy nie pojawiał się w mieszkaniu przy ul. Moniuszki w Radomiu, w którym zostawił bez opieki sześć kotów. Według lekarza weterynarii zwierzęta były przez długi czas pozbawione pożywienia, wody i świeżego powietrza, co doprowadziło do ich śmierci.

Przyznał się, ale nie do szczególnego okrucieństwa

Śmierć z braku wody i jedzenia jest wyjątkowo okrutna

- Każdy normalny człowiek w jego sytuacji i on również, musiał zdawać sobie sprawę, że nieprzychodzenie do kotów, niedokarmianie ich, w konsekwencji spowoduje ich śmierć. I to śmierć w dużych cierpieniach. Śmierć z braku wody i jedzenia jest wyjątkowo okrutną sytuacją – powiedział sędzia Lechowski.

Według sądu, 44-latek pozostawił zwierzęta w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa. Z mieszkania przez dłuższy czas wydobywał się nieprzyjemny zapach. Lokatorzy sąsiednich mieszkań kilkakrotnie prosili mężczyznę, by coś z tym zrobił. On jednak bagatelizował te prośby, mówił sąsiadom, by się nie wtrącali. Zdaniem sądu może to świadczyć o tym, że oskarżony w sposób bulwersujący przekroczył nie tylko normy prawne, ale też normy społeczne.