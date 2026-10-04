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Okolice

Zniszczone kapliczki, 12 zarzutów i areszt

Kajdanki
Do zdarzenia doszło w Radomiu (Mazowsze)
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Policja Płońsk
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W Radomiu zniszczono kilkanaście kapliczek przydrożnych oraz figur Matki Bożej. Wiele z nich było zabytkami. W tej sprawie zatrzymany został 34-latek. Usłyszał 12 zarzutów i został tymczasowo aresztowany.

Kapliczki i figury były niszczone na terenie Radomia od 1 do 22 września. Ktoś oblewał je i malował niebieską farbą. Prokuratura Rejonowa Radom - Wschód w Radomiu wszczęła śledztwo. W tej sprawie policjanci zatrzymali Adriana M., 34-letniego mieszkańca Radomia.

12 zarzutów

Prokurator przedstawił mu 12 zarzutów dotyczących uszkodzenia m.in. kapliczki z figurą Matki Bożej, figury Matki Opiekunki Parafii, kapliczki św. Rocha, figury św. Teresy od Dzieciątka Jezus, figury Matki Bożej Pod Krzyżem oraz Matki Bożej Saletyńskiej. Wszystkie oblał lub pomalował niebieską farbą.

Zarzuty dotyczą nie tylko zniszczenia zabytków, ale też obrazy uczuć religijnych innych osób.

Przyznał się i podał motywy

"Podejrzany dokonywał uszkodzeń w porze nocnej. Do figur i kapliczek zlokalizowanych w niedalekiej odległości od swojego miejsca zamieszkania przychodził piechotą, zaś do miejsc bardziej oddalonych dojeżdżał swoim samochodem. W miejscu zamieszkania podejrzanego zabezpieczono opakowania po farbie wykorzystanej do oblania zabytków" - przekazała prokurator Aneta Góźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Adrian M. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia i wskazał motywy. Tych jednak śledczy nie ujawniają.

Został tymczasowo, na trzy miesiące, aresztowany. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ProkuraturaRadomKościół w PolscePrzestępczość w Warszawie
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