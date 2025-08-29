Prokuratorzy i biegli badają miejsce katastrofy F-16

Moment katastrofy F-16 w Radomiu Źródło: TVN24

W czwartek wieczorem podczas lotu treningowego przed Air Show w Radomiu doszło do katastrofy samolotu F-16. Pilot, major Maciej "Slab" Krakowian, nie przeżył. Był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów wojskowych, liderem Tiger Demo Team.

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmuje się Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W czynnościach bierze udział zespół prokuratorów. Równolegle swoje działania prowadzi zespół Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu Źródło: PAP/Paweł Supernak

Na pasie startowym, gdzie rozbił się samolot, ustawiono czerwony parawan. Na miejscu pracują specjaliści w białych kombinezonach, którzy zabezpieczają próbki do badań. Teren wypadku zabezpiecza Żandarmeria Wojskowa.

Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu Źródło: PAP/Paweł Supernak

Na piątkowe popołudnie zapowiedziano konferencję prasową prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy.

Wstrzymane loty z Radomia

Maszyny, które przyleciały na Air Show, nadal stacjonują na lotnisku. Nad radomskim niebem nie widać większego ruchu.

Radomski port lotniczy, jak poinformowały PPL, jest zamknięty do soboty, do godziny 2.

W piątek w 42. Bazie Lotnictwa Wojskowego odbędzie się odprawa, po której będzie być może więcej informacji na temat planowanych odlotów gości, którzy przylecieli na Air Show.

Katastrofa Mysliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu Źródło: Damian Banasik - EPRA Skyline

Odwołanie Air Show

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show w Radomiu zaplanowane na weekend zostały odwołane w związku z katastrofą lotniczą, w której podczas lotów treningowych rozbił się polski F-16.

Organizatorzy zapowiedzieli zwrot pieniędzy za bilety na Air Show w ciągu 14 dni.

