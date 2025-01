Groził Owsiakowi śmiercią. Dostał zarzut za wpis w mediach społecznościowych

Posłuchaj Wstrzymaj "Jeśli dożyję jutra". Jerzy Owsiak o groźbach pod jego adresem Źródło: TVN24

Policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną o groźby wobec Jurka Owsiaka. Z ustaleń śledczych wynika, że 39-latek zamieścił w serwisie X wpis, w którym groził śmiercią szefowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz nawoływał publicznie do jego zabójstwa. Mężczyzna przyznał się do winy, ale "nie potrafił wyjaśnić, dlaczego opublikował post takiej treści". Zapewniał też śledczych, że nie zamierzał nikomu wyrządzić krzywdy.

O zatrzymaniu mężczyzny poinformowała w sobotę Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte przez Prokuraturę Rejonową Radom-Wschód 15 stycznia. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył pełnomocnika Jurka Owsiaka. Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Czynności prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadziły śledczych do 39-letniego Daniela D. Mężczyzna został zatrzymany w piątek w Świdnicy, a w sobotę doprowadzono go do prokuratury w Radomiu.

- Jak ustalono Daniel D. w dniu 13 stycznia 2025 roku opublikował za pośrednictwem posiadanego w serwisie społecznościowym X konta post o treści gróźb karalnych, nawołujący do pozbawienia życia Jerzego Owsiaka, jako osoby identyfikowanej z działalnością Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Użył do tego własnego telefonu komórkowego - informuje prokurator Aneta Góźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

I dodaje, że 39-latek przyznał się do winy. Złożył także wyjaśnienia, z których wynika, że post z groźbami umieścił na swoim koncie "najprawdopodobniej w reakcji po przeczytaniu jednego z wielu komentarzy dotyczących Jerzego Owsiaka". - Nie potrafił jednak wyjaśnić, dlaczego takiej treści post opublikował. Damian D. oświadczył, że nie miał zamiaru nawoływać do pozbawienia życia Jerzego Owsiaka i wyrządzić mu krzywdy, a jego zachowanie miało charakter incydentalny - relacjonuje prokurator.

Czytaj więcej: Podejrzany o nawoływanie do zabójstwa Owsiaka kierował się "hejtem w internecie"

Mężczyzna dostał zakaz zbliżania się do Jurka Owsiaka

W komunikacie prokuratury czytamy, że mężczyzna usłyszał zarzut "kierowanania w dniu 13 stycznia 2025 roku gróźb pozbawienia życia i publiczne nawoływanie do zbrodni zabójstwa Jerzego Owsiaka, poprzez umieszczenie wpisu w serwisie społecznościowym X o treści gróźb karalnych, które wywołały u pokrzywdzonego uzasadnione obawy, że zostaną spełnione, tj. o czyn z art. 255 § 2 kk w zb. z art. 190 § 1 kk".

Wobec podejrzanego zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz kontaktowania się i zbliżania do Jerzego Owsiaka na odległość mniejszą niż sto metrów oraz zakaz publicznego wypowiadania (w tym za pośrednictwem internetu i mediów społecznościowych) się na temat jego osoby oraz jego działalności związanej z WOŚP.

Danielowi D. grozi kara do 3 lat więzienia.

Czytaj więcej: Groziła Owsiakowi, została zatrzymana. "Napisałam to sama z siebie, bo denerwuje mnie to wszystko"

Jerzy Owsiak Źródło: TVN24

WOŚP 2025. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 32 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

SPRAWDŹ TAKŻE SPECJALNY SERWIS: WOŚP 2025 W TVN24

W ciągu 32 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc. Motywem przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszy mu hasło: "Gramy na zdrowie!". Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej. 33. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 26 stycznia, ale część tradycyjnych inicjatyw - jak na przykład warszawski Bieg "Policz się z cukrzycą!" - zorganizowana zostanie w sobotę 25 stycznia. Wszystkie najważniejsze wydarzenia będzie można śledzić na antenach TVN24, TVN, TTV, w serwisach MAX, Player.pl, TVN24 GO oraz w portalu tvn24.pl.