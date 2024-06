Pusty kajak z butelkami po alkoholu i ślady stóp prowadzące do wody

- Po południu trzej mężczyźni wypożyczyli dwa kajaki, a następnie wypłynęli na spływ Bugiem i nie wrócili. Zaniepokojony mężczyzna postanowił przepłynąć wyznaczoną trasę i sprawdzić, co się stało. Na wysokości Brańszczyka odnalazł jeden kajak wypełniony pustymi butelkami po alkoholu i ślady stóp prowadzące do wody. Telefon kontaktowy do mężczyzn nie odpowiadał - przekazała mł. asp. Wioleta Szymanik z policji w Wyszkowie.

Byli bezpieczni, we własnych domach

- Okazało się, że bezpiecznie dotarli do swoich domów. Tłumaczyli, że jeden kajak porzucili na brzegu rzeki, a drugi im odpłynął - dodała mł.asp. Wioleta Szymanik.- Tym razem skończyło się tylko na strachu. Warto jednak przypomnieć, że przepisy zakazują prowadzenia statków lub innych obiektów pływających pod wpływem alkoholu. Pamiętajmy, woda to żywioł, który w jednej chwili może zabrać, to, co dla nas najcenniejsze. Życie – podkreśliła.