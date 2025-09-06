Logo TVN Warszawa
Warszawa
Znajoma z sieci, intymne nagranie i szantaż

Intymny wideo czat zakończył się szantażem (zdj. ilustracyjne)
Hejt w sieci. Kampania #keepCTRL (wideo archiwalne)
Źródło: UKE
W sieci poznał kobietę. Namówiony przez nią, już po kilku godzinach, rozebrał się przed kamerą. Wtedy rozmowa nagle się skończyła, a pojawiło się żądanie 10 tysięcy euro za nieopublikowanie intymnego wizerunku. Sprawą zajmują się policjanci, którzy apelują o ostrożność i rozsądek w nawiązywaniu kontaktów online.

"Na jednym z popularnych portali społecznościowych mężczyzna otrzymał wiadomość od 'atrakcyjnej kobiety'. Korespondencja przeszła w rozmowy na różne tematy, a następnie, już po kilku godzinach, w wideopołączenie. Podczas rozmowy nieznajoma zaczęła się rozbierać, jednocześnie namawiając mężczyznę, by zrobił to samo. Zapewniała przy tym, że materiał pozostanie jedynie między nimi" - opisuje nadkom. Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.

Mężczyzna spełnił jej prośbę, a wtedy połączenie zostało nagle zakończone. Chwilę później otrzymał wiadomość z żądaniem zapłaty 10 tysięcy euro w zamian za nieupublicznianie jego intymnego wizerunku.

Jedna wpłata to było za mało

"Nie dysponował taką kwotą, przelał dwa tysiące złotych. Otrzymywał jednak kolejne żądania pieniędzy" - dodaje nadkom. Tomasz Żerański. W końcu o szantażu zawiadomił policję. "To zdarzenie doskonale pokazuje, że w internecie musimy być ostrożni i stosować zasadę ograniczonego zaufania" - przypomina policjant.

"Rytuał miłości", intymne zdjęcie i szantaż
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Rytuał miłości", intymne zdjęcie i szantaż

Policja o podstawowych zasadach:

  • Nie udostępniajmy prywatnych zdjęć i nagrań obcym osobom. Nigdy nie mamy pewności, w jaki sposób zostaną wykorzystane.
  • Nie wiemy, kto jest po drugiej stronie ekranu. Internetowa znajomość może być jedynie pozorna i mieć na celu wyłudzenie pieniędzy.
  • Pamiętajmy, że internet nie zapomina. Raz opublikowane treści mogą być niemożliwe do usunięcia.
  • Musimy mieć świadomość, że nigdy nie wiemy do końca kto tak naprawdę siedzi po drugiej stronie telefonu, bądź komputera i w jaki sposób wykorzysta nasz wizerunek.
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja w Płońsku

Przestępstwa Przestępczość w Warszawie Ostrołęka Policja
