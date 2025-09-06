Znajoma z sieci, intymne nagranie i szantaż

Hejt w sieci. Kampania #keepCTRL (wideo archiwalne) Źródło: UKE

"Na jednym z popularnych portali społecznościowych mężczyzna otrzymał wiadomość od 'atrakcyjnej kobiety'. Korespondencja przeszła w rozmowy na różne tematy, a następnie, już po kilku godzinach, w wideopołączenie. Podczas rozmowy nieznajoma zaczęła się rozbierać, jednocześnie namawiając mężczyznę, by zrobił to samo. Zapewniała przy tym, że materiał pozostanie jedynie między nimi" - opisuje nadkom. Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.

Mężczyzna spełnił jej prośbę, a wtedy połączenie zostało nagle zakończone. Chwilę później otrzymał wiadomość z żądaniem zapłaty 10 tysięcy euro w zamian za nieupublicznianie jego intymnego wizerunku.

Jedna wpłata to było za mało

"Nie dysponował taką kwotą, przelał dwa tysiące złotych. Otrzymywał jednak kolejne żądania pieniędzy" - dodaje nadkom. Tomasz Żerański. W końcu o szantażu zawiadomił policję. "To zdarzenie doskonale pokazuje, że w internecie musimy być ostrożni i stosować zasadę ograniczonego zaufania" - przypomina policjant.

Policja o podstawowych zasadach:

Nie udostępniajmy prywatnych zdjęć i nagrań obcym osobom. Nigdy nie mamy pewności, w jaki sposób zostaną wykorzystane.

Nie wiemy, kto jest po drugiej stronie ekranu. Internetowa znajomość może być jedynie pozorna i mieć na celu wyłudzenie pieniędzy.

Pamiętajmy, że internet nie zapomina. Raz opublikowane treści mogą być niemożliwe do usunięcia.

Musimy mieć świadomość, że nigdy nie wiemy do końca kto tak naprawdę siedzi po drugiej stronie telefonu, bądź komputera i w jaki sposób wykorzysta nasz wizerunek.