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Okolice

W wypadku na S8 zginął 30-latek. Policja szuka świadków

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Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8
Śmiertelny wypadek na trasie S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Ostrów Mazowiecka
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Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej szukają świadków tragicznego wypadku, do którego doszło w niedzielę na trasie S8. W miejscowości Prosienica zderzyły się dwa samochody, zginął 30-latek, a kierujący z drugiego auta próbował uciec.

Komunikat w tej sprawie policja wystosowała w poniedziałek. Jak przypomniała, do wypadku doszło w niedzielę wczesnym rankiem, na 558 kilometrze trasy S8 w kierunku Białegostoku. W pobliżu Prosienicy zderzyły się Mercedes i Seat.

Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8
Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8
Źródło zdjęcia: Policja Ostrów Mazowiecka

Policja szuka świadków

"Niestety na miejscu, pomimo reanimacji, zmarł 30-letni mieszkaniec woj. podlaskiego podróżujący Seatem. (...) Prosimy kierujących, będących świadkami wypadku lub posiadających rejestratory jazdy, przejeżdżających w niedzielę (20.09) drogą S8 w godz. 5:30 a 6:10 w pobliżu Prosienicy, o kontakt z wydziałem kryminalnym pod nr tel. 47 704 42 28, e-mail: kryminalny.kppostrowmaz@ra.policja.gov.pl lub dyżurnym ostrowskiej komendy pod nr tel. 47 704 42 00 albo osobiście" - zaznaczyła w komunikacie policja.

Próbował uciec

O wypadku informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. Jak przekazała nam policja, kierujący Mercedesem po zderzeniu odjechał, a następnie próbował uciec pieszo. 39-latek z województwa podlaskiego został zatrzymany.

Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8
Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8
Źródło zdjęcia: Policja Ostrów Mazowiecka

31-latek podróżujący Seatem został przewieziony do szpitala na badania, drugi mężczyzna podróżujący Seatem pomimo podjętej reanimacji zmarł.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
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