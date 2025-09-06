Śmiertelnie potrącił rowerzystę, próbował odjechać

W piątek, 5 września, przed godziną 20 w miejscowości Cegielnia doszło do tragicznego zdarzenia drogowego.
"Policjanci wstępnie ustalili, że 48-letni kierujący volkswagenem z przyczepą kempingową potrącił 58-letniego rowerzystę, po czym oddalił się z miejsca wypadku" - podała płocka policja.
Świadkowie zareagowali natychmiastowo
Kierowca został zatrzymany dzięki natychmiastowej reakcji świadków. Badanie wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyźnie pobrano także krew do dalszych badań.
Rowerzysta został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.
Policjanci na miejscu zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację, aby wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.
