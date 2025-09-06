Śmiertelnie potrącił rowerzystę, próbował odjechać

Policja: kierowca po wypadku próbował odjechać, zatrzymali go świadkowie Źródło: Policja Płock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek, 5 września, przed godziną 20 w miejscowości Cegielnia doszło do tragicznego zdarzenia drogowego.

"Policjanci wstępnie ustalili, że 48-letni kierujący volkswagenem z przyczepą kempingową potrącił 58-letniego rowerzystę, po czym oddalił się z miejsca wypadku" - podała płocka policja.

Jechał autem z przyczepą kempingową, badanie alkomatem wykazało, że był pijany Źródło: Policja Płock

Świadkowie zareagowali natychmiastowo

Kierowca został zatrzymany dzięki natychmiastowej reakcji świadków. Badanie wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyźnie pobrano także krew do dalszych badań.

Rowerzysta został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Rowerzysta zmarł w szpitalu Źródło: Policja Płock

Policjanci na miejscu zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację, aby wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.

🚨 Tragiczny wypadek w powiecie płockim🚨 W piątek (05.09) przed godz. 20:00 w m. Cegielnia doszło do tragicznego... Posted by Komenda Miejska Policji w Płocku on Saturday, September 6, 2025 Rozwiń