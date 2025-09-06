Logo TVN Warszawa
Śmiertelnie potrącił rowerzystę, próbował odjechać

Policja: kierowca po wypadku próbował odjechać, zatrzymali go świadkowie
Policja: kierowca po wypadku próbował odjechać, zatrzymali go świadkowie
Źródło: Policja Płock
Jechał autem z przyczepą kempingową, śmiertelnie potrącił rowerzystę. Kierowcę zatrzymano dzięki reakcji świadków. Badanie alkomatem wykazało, że był pijany.

W piątek, 5 września, przed godziną 20 w miejscowości Cegielnia doszło do tragicznego zdarzenia drogowego.

"Policjanci wstępnie ustalili, że 48-letni kierujący volkswagenem z przyczepą kempingową potrącił 58-letniego rowerzystę, po czym oddalił się z miejsca wypadku" - podała płocka policja.

Jechał autem z przyczepą kempingową, badanie alkomatem wykazało, że był pijany
Jechał autem z przyczepą kempingową, badanie alkomatem wykazało, że był pijany
Źródło: Policja Płock

Świadkowie zareagowali natychmiastowo

Kierowca został zatrzymany dzięki natychmiastowej reakcji świadków. Badanie wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyźnie pobrano także krew do dalszych badań.

Rowerzysta został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Rowerzysta zmarł w szpitalu
Rowerzysta zmarł w szpitalu
Źródło: Policja Płock

Policjanci na miejscu zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację, aby wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.

