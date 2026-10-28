Okolice Ukradł ponad kilometr kabli

Grójec (Mazowieckie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Policja Grójec

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Policjanci z wydziału kryminalnego komendy powiatowej w Grójcu, prowadząc śledztwo w sprawie kradzieży kabli w miejscowości Jeziora, dotarli do punktu skupu surowców wtórnych.

Kable o łącznej długości ponad kilometra trafiły do punktu skupu złomu Źródło zdjęcia: Policja Grójec

"Na miejscu zabezpieczyli 219 odcinków przewodów o długości od jednego do dwóch metrów, które mogły pochodzić z przestępstwa. Dotarli też do 37-letniego mieszkańca gminy Pniewy, który został zatrzymany w miejscu zamieszkania jeszcze tego samego dnia" - poinformowała sierż. szt. Elżbieta Dąbrowska z grójeckiej policji.

Grozi mu pięć lat więzienia

Z ustaleń śledczych wynika, że ukradł on łącznie około 1060 metrów przewodów, powodując straty szacowane na 40 700 złotych.

"Usłyszał zarzut kradzieży cudzej rzeczy ruchomej, za co grozi mu kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Postępowanie jest w toku" - dodała policjantka.