Nie skończyli gasić jednego domku, z sąsiedniego już wydobywał się dym

Jak poinformował Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, do serii podpaleń domków letniskowych i pustostanów doszło w miniony weekend we wsi Popowo Parcele. - Jednej nocy strażacy interweniowali aż trzy razy. Kiedy zdążyli wrócić do koszar, wybuchał kolejny ogień. W jednym przypadku nawet nie zdążyli dokończyć akcji gaśniczej, a już wydobywał się dym z kolejnego budynku kilkadziesiąt metrów dalej - przekazał Wroczyński. Dodał, że do ostatniego pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. - W każdym przypadku na miejscu zdarzenia śledczy przeprowadzili dokładne oględziny i zabezpieczyli ślady, które jednoznacznie wskazywały, że są to umyślne podpalenia - wskazał policjant.