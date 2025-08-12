Połączyli hulajnogę z karuzelą. Dla 14-latki skutek był opłakany

Nowa plaga polskich ulic: przerobione, nielegalne rowery elektryczne. Walczy z nimi choćby Kraków Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Do zdarzenia doszło w niedzielę, przed godziną 19. Policjanci interweniowali na placu zabaw przy jednej ze szkół podstawowych w gminie Baboszewo (Mazowieckie). Zgłoszenie dotyczyło wypadku z udziałem grupy dzieci w wieku od 11 do 14 lat.

Zderzenie głowami

"Jak ustalili mundurowi, część dzieci korzystała z karuzeli tarczowej. W pewnym momencie dwóch chłopców – w wieku 11 i 12 lat – postanowiło przyłożyć koło hulajnogi elektrycznej do kręcącej się karuzeli, by nadać jej większą prędkość. Według ich relacji pozostałe dzieci wyraziły zgodę na taki sposób zabawy" - przekazała w komunikacie nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Wypadek na placu zabaw Źródło: KPP w Płońsku

"Podczas gwałtownego obracania się karuzeli doszło do niebezpiecznego incydentu – 14-letnia dziewczyna, która znajdowała się na urządzeniu, zderzyła się głową z innym uczestnikiem zabawy i straciła przytomność. Poszkodowana trafiła do szpitala na badania. Na szczęście nie doznała poważniejszych obrażeń" - dodała policjantka.

Mimo to, policjanci prowadzą postępowanie w kierunku art. 160 kodeksu karnego, który mówi o narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Apel do rodziców

"Apelujemy do rodziców o większą kontrolę nad dziećmi, a do dzieci – o rozwagę podczas zabawy. Ważne jest, by zwracać uwagę, w jaki sposób i gdzie się bawią, oraz czy pomysły na zabawę nie stwarzają zagrożenia dla kogokolwiek. Niewłaściwe i niebezpieczne sposoby zabawy mogą zakończyć się poważnym urazem" - zaapelowała policja.