Plik banknotów na chodniku i uczciwa znalazczyni

Płońsk (woj. mazowieckie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Próbowała samodzielnie odnaleźć właściciela, ale bez efektu. Ostatecznie zdecydowała się przekazać znalezisko policjantom. Ci szybko powiązali sprawę z telefonem, który wcześniej odebrali od kobiety zgłaszającej zgubienie pieniędzy" - informuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Właścicielka zguby, 39-letnia mieszkanka Płońska zgłosiła się do komendy. Okazało się, że wypłaciła gotówkę z bankomatu, którą schowała do torebki. Niestety, część pieniędzy wypadła jej po drodze.

"Gdy usłyszała, że jej oszczędności zostały odnalezione, nie kryła wdzięczności wobec uczciwej znalazczyni" - dodaje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Zawsze należy zgłosić

Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia pieniędzy czy innych przedmiotów należy przekazać je właścicielowi, a jeśli nie jest to możliwe - zgłosić ten fakt policji lub do Biura Rzeczy Znalezionych. Zatrzymanie ich dla siebie jest przestępstwem. Wedug prawa to przywłaszczenie, grozi za to do trzech lat więzienia.