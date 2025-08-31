Plik banknotów na chodniku i uczciwa znalazczyni

"Próbowała samodzielnie odnaleźć właściciela, ale bez efektu. Ostatecznie zdecydowała się przekazać znalezisko policjantom. Ci szybko powiązali sprawę z telefonem, który wcześniej odebrali od kobiety zgłaszającej zgubienie pieniędzy" - informuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.
Właścicielka zguby, 39-letnia mieszkanka Płońska zgłosiła się do komendy. Okazało się, że wypłaciła gotówkę z bankomatu, którą schowała do torebki. Niestety, część pieniędzy wypadła jej po drodze.
"Gdy usłyszała, że jej oszczędności zostały odnalezione, nie kryła wdzięczności wobec uczciwej znalazczyni" - dodaje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.
Zawsze należy zgłosić
Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia pieniędzy czy innych przedmiotów należy przekazać je właścicielowi, a jeśli nie jest to możliwe - zgłosić ten fakt policji lub do Biura Rzeczy Znalezionych. Zatrzymanie ich dla siebie jest przestępstwem. Wedug prawa to przywłaszczenie, grozi za to do trzech lat więzienia.
