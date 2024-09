Chciała dorobić do emerytury, straciła oszczędności

- Nie wierz w łatwy i szybki zysk. Przed zainwestowaniem, sprawdź, czy podmiot nie znajduje się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. - Przed zainwestowaniem, poczytaj opinie w Internecie o tym podmiocie/platformie, porozmawiaj z kimś, komu ufasz. - Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej. - Nie instaluj dodatkowego oprogramowania, które zalecają Ci rozmówcy/analitycy rynku, na urządzeniach, z których następuje logowanie do bankowości internetowej. - Nie wchodź w linki przesyłane w wiadomościach mailowych czy SMS przez obce osoby, które przekierowują do stron, gdzie masz podać swoje dane osobowe lub zalogować się do bankowości elektronicznej.