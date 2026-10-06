Potrącił pieszą na przejściu i odjechał. Policja zatrzymała dwie osoby
Jak poinformowała policja z Pruszkowa, do zdarzenia w pobliskim Piastowie doszło w niedzielę, krótko po północy.
"Ze wstępnych informacji wynika, że kierujący samochodem osobowym potrącił młodą kobietę, znajdującą się na przejściu dla pieszych, nie zatrzymał się, nie udzielił pokrzywdzonej pomocy i odjechał z miejsca wypadku" - informuje podkomisarz Monika Orlik, rzeczniczka policji w Pruszkowie.
Potrącenie w Piastowie. Sprawca uciekł
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie skierował na miejsce patrol. Funkcjonariusze rozpoczęli ustalanie okoliczności wypadku oraz poszukiwania osoby odpowiedzialnej za jego spowodowanie. Do działań włączyli się również stołeczni policjanci.
"Koordynacja działań i determinacja w dotarciu do istotnych informacji, dokładne odtworzenie przebiegu zdarzenia oraz ich weryfikacja doprowadziły do wytypowania osoby, która mogła mieć związek z wypadkiem. Jeszcze przed południem tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany. W ręce funkcjonariuszy trafiła również kobieta, która podróżowała z mężczyzną" - przekazuje podkomisarz Orlik.
Rzeczniczka podkreśla, że policjanci nadal gromadzą materiał dowodowy niezbędny do wyjaśnienia sprawy. Nadzoruje ją Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.