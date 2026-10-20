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Okolice

Wybuch w studzience, dwie osoby ranne

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Wybuch w studzience w Piasecznie (zdjęcie ilustracyjne)
Piaseczno (Mazowieckie)
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock
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W Piasecznie (Mazowieckie) doszło we wtorek po południu do wybuchu w studzience. Strażacy poinformowali o dwóch poszkodowanych osobach. Jedną do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 15.57. Mówiło o dwóch poszkodowanych i wybuchu gazu w studzience przy ulicy Stołecznej. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów jednostek ratowniczo-gaśniczych, dwa samochody operacyjne, trzy zastępy zespołu ratownictwa medycznego, policję i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ustalono, że podczas prac konserwatorskich Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji doszło do wybuchu siarkowodoru - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl sekcyjny Patryk Misiek z piaseczyńskiej straży pożarnej.

Strażak dodał, że poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna trafiła do szpitala śmigłowcem LPR, drugą przewieziono karetką.

- Na miejsce przyjechało także pogotowie gazowe. Ulica Stołeczna jest zablokowana - zastrzegł sekcyjny Misiek. I dodał: - Przyczyny zdarzenia będą ustalane.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Straż pożarna
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