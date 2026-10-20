Okolice Wybuch w studzience, dwie osoby ranne Oprac. Katarzyna Kędra |

Piaseczno (Mazowieckie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock

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- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 15.57. Mówiło o dwóch poszkodowanych i wybuchu gazu w studzience przy ulicy Stołecznej. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów jednostek ratowniczo-gaśniczych, dwa samochody operacyjne, trzy zastępy zespołu ratownictwa medycznego, policję i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ustalono, że podczas prac konserwatorskich Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji doszło do wybuchu siarkowodoru - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl sekcyjny Patryk Misiek z piaseczyńskiej straży pożarnej.

Strażak dodał, że poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna trafiła do szpitala śmigłowcem LPR, drugą przewieziono karetką.

- Na miejsce przyjechało także pogotowie gazowe. Ulica Stołeczna jest zablokowana - zastrzegł sekcyjny Misiek. I dodał: - Przyczyny zdarzenia będą ustalane.