Wybuch w studzience, dwie osoby ranne
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 15.57. Mówiło o dwóch poszkodowanych i wybuchu gazu w studzience przy ulicy Stołecznej. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów jednostek ratowniczo-gaśniczych, dwa samochody operacyjne, trzy zastępy zespołu ratownictwa medycznego, policję i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ustalono, że podczas prac konserwatorskich Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji doszło do wybuchu siarkowodoru - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl sekcyjny Patryk Misiek z piaseczyńskiej straży pożarnej.
Strażak dodał, że poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna trafiła do szpitala śmigłowcem LPR, drugą przewieziono karetką.
- Na miejsce przyjechało także pogotowie gazowe. Ulica Stołeczna jest zablokowana - zastrzegł sekcyjny Misiek. I dodał: - Przyczyny zdarzenia będą ustalane.